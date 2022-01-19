Ангела Меркель получила предложение о новой работе

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель получила предложение о работе из Нью-Йорка. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш хочет, чтобы Меркель, которая в декабре оставила Олафа Шольца в канцелярии канцлера, заняла должность советника ООН.

Источник отмечает, что Гутерриш предложил Меркель возглавить консультативный орган высокого уровня по глобальным общественным благам, пишет Первая Лента со ссылкой на dpa.

Примеры глобальных общественных благ включают озоновый слой, но также — в зависимости от определения — применимые мировые правила, например, по безопасности полетов или мировой торговле.

Гутерриш должен был сделать предложение Меркель письмом. По данным dpa в ООН, вероятность принятия предложения о работе в штаб-квартире организации в Нью-Йорке считается довольно небольшой. Ответ Меркель пока не известен. Официально представители ООН не захотели комментировать этот вопрос.

Глобальная консультативная группа по общественным благам — один из флагманских проектов Гутерриша по реформированию Организации Объединенных Наций во время его второго срока полномочий, который начался в начале января.

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