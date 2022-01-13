Нет никакого способа устранить COVID-19 из общества — Фаучи

Главный медицинский советник Белого дома Энтони Фаучи заявил, что нет никакого способа устранить COVID-19 из общества.

Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил, что омикрон, хотя и является вариантом, вызывающим менее тяжелые симптомы, опасен, поскольку его быстрое распространение может привести к дальнейшим, более опасным мутациям вируса.

Гебрейесус сказал, что «хотя омикрон вызывает менее серьезные симптомы, чем дельта, он остается очень опасным вирусом, особенно для непривитых людей». По его мнению, чем больше омикрон циркулирует среди населения, тем больше риск того, что «появится другой вариант, который будет еще более заразным и даже более смертоносным, чем омикрон», пишет Первая Лента.

Глава ВОЗ подчеркнул, что 92 из 194 стран-членов организации не смогли достичь цели по вакцинации 40 процентов населения.

Главный медицинский советник Белого дома Энтони Фаучи заявил на встрече с вашингтонским аналитическим центром CSIS, что нет никакого способа устранить COVID-19 из общества. По его мнению, США приближаются к точке, когда они перейдут к новой нормальности, живя с коронавирусом.

Он добавил, что вариант коронавируса омикрон «с его замечательной, беспрецедентной способностью к передаче в конечном итоге заразит почти всех», и ликвидировать заболевание, вызванное вирусом, нереально.

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