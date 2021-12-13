В мире

Все хуже и хуже: зафиксирован первый смертельный случай после заражения Омикроном

Новые данные из Великобритании

Photo of Виктор Виктор Send an email 12 часов agoОбновлено: 13 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения

Первый смертельный случай у пациента, инфицированного новым вариантом коронавируса Омикрон, был зарегистрирован в Великобритании, заявил премьер-министр Борис Джонсон в понедельник.

Ранее министр здравоохранения Саджид Джавид сообщил, что из-за нового варианта в больницах находятся около 10 человек, пишет Первая Лента со ссылкой на Sky News.

Джавид сказал, что новый, очень заразный вариант распространяется «с необычайной скоростью», причем число случаев удваивается каждые два-три дня. «Ясно, что мы снова в гонке вирус-вакцина. Мы вкладываем в это все свои силы. Пожалуйста, сыграйте свою роль, ничто другое не может быть важнее. «Мы должны выиграть гонку против развития этого вируса», — сказал Джавид в британских СМИ.

В телевизионном выступлении в воскресенье вечером премьер-министр Борис Джонсон продлил на один месяц крайний срок, до которого всем взрослым в стране должна быть введена ревакцинация. Новая цель — 31 декабря. Также в воскресенье уровень угрозы коронавируса был повышен с третьего до четвертого по пятибалльной шкале.

Ранее стало известно, что обеспечивает максимальную защиту от вариантов COVID-19.

теги
Photo of Виктор Виктор Send an email 12 часов agoОбновлено: 13 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

Материалы по теме

Не все так радужно: первые случаи госпитализации людей, инфицированных Омикроном

16 часов ago

В ОРЛО настоящий хаос из-за обязательной вакцинации: люди не выдерживают

17 часов ago

Доктор Фаучи раскрыл новую информацию по поводу Омикрона

6 дней ago

Омикрон может быть тем вариантом, о котором мы только мечтаем – эксперт

7 дней ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button