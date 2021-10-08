Землетрясение недалеко от Токио: десятки раненых, движение поездов остановлено, нет электричества

Землетрясение в Токио в ночь на четверг имело магнитуду 5,9 балла. Пострадало более 30 человек. Железнодорожное движение было остановлено, возникли проблемы с доступом к электричеству.

Сильное землетрясение силой 5,9 балла потрясло Токио и его окрестности поздно вечером в четверг. Ранее сообщалось, что его величина составляла 6,1 балла. В пятницу утром Агентство по борьбе со стихийными бедствиями и пожарами сообщило, что 32 человека получили ранения, в основном легкие, пишет Первая Лента.

Движение пригородных поездов, в том числе высокоскоростных поездов (Синкансэн), было немедленно приостановлено из соображений безопасности. О задержках по-прежнему сообщалось на вокзале Синагава в Токио в пятницу утром.

Землетрясение, которое ощущалось почти повсюду на востоке Японии, трясло здания и вызвал срабатывание сигнализации на телефоны жителей, чтобы дать им время добраться до безопасного места. Произошло отключение электроэнергии. Японские власти заявили, что землетрясение не причинило серьезного ущерба.

Согласно восходящей шкале землетрясений Японии, событие четверга имело пятую категорию. Японское метеорологическое агентство заявило, что такая сила может повредить здания и линии электропередач.

Ранее мы сообщали, что в Украине две недели назад также произошло землетрясение.