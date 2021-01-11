Вакцина-лайт: в России начали еще один сомнительный эксперимент

При этом использовать разработку в РФ не собираются

Министерство здравоохранения России выдало разрешению на исследование еще одного препарата от коронавируса – "Спутника Лайт".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Цель клинического исследования: оценка безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата “Спутник Лайт” в профилактике коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2. Начало — 8 января 2021 года, конец — 31 декабря 2021 года", — сказано в сообщении.

Что известно о разработке?

Впервые о "лайн-вакцине" рассказал президент РФ Владимир Путин. По его словам, продолжительность действия препарата будет меньше, чем у других российских COVID-препаратов.

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Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что иммунитет от применения "лайт-вакцины" формируется в течение трех недель и будет сохраняться на протяжении около 3-4 месяцев.

При этом он отмечал, что использовать "Спутник Лайт" в РФ не будут. Вакцину создадут для стран, где "смертность от коронавируса очень высокая".

Напомним, ранее министр Степанов подтвердил получение заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Также мы писали, что COVAX обещаетпоставки вакцины от COVID-19 в Украину в ближайшее время.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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