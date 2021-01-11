В России самосвал въехал в военную колонну: есть погибшие и раненые (фото и видео)

Водитель самосвала не справился с управлением, пять автобусов получили повреждения

В России в Московской области самосвал протаранил колонну военных автобусов. В результате происшествия погибли четыре человека, более 20 пострадали.

Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщается, инцидент произошел на Новорижском шоссе, на трассе М-9 при повороте на деревню Глухово.

ДТП на Новорижском шоссе. Фото: t.me/breakingmash/22831

По информации источника в правоохранительных органах, водитель самосвала не справился с управлением. Пять автобусов получили повреждения.

Все погибшие и пострадавшие, по предварительным данным, военнослужащие.

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ДТП на Новорижском шоссе. Фото: t.me/breakingmash/22831

По данным источников, автобусы принадлежат учебному центру ФКУ "Войсковая часть 83466", который занимается подготовкой водителей для Минобороны.

ДТП на Новорижском шоссе. Фото: t.me/breakingmash/22831

Напомним, ранее суд обязал Министерство обороны РФ выплатить почти миллион рублей россиянке, автомобиль которой был поврежден в результате ДТП с участием двух военных бронетранспортеров.

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