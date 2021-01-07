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Азербайджан не стрелял: в Нагорном Карабахе опровергли информацию СМИ

Photo of Admin Admin Send an email 23 секунды ago
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СМИ сообщили, что ВС Азербайджана открыли огонь в районе Шуши

В Нагорном Карабахе опровергли информацию, что ВС Азербайджана открывали огонь в районе города Шуши.

Об этом сообщает SputnikArmenia.

"Так было у нас и 31 декабря, в ночь на 1 января, когда азербайджанцы стреляли в воздух. Стреляли и в этот раз, но этих выстрелов я, житель Степанакерта, не слышал", – сказал пресс-секретарь президента непризнанной Республики Нагорный Карабах Ваграм Погосян.

По его словам, сейчас в Нагорном Карабахе ведутся поисково-спасательные работы.

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Отметим, что ранее в СМИ появились заявления, что ВС Азербайджана якобы открыли огонь в районе Шуши. Сообщалось, что выпускались беспорядочные выстрелы в воздух, но якобы были и выстрелы в сторону позиций поддерживаемых Арменией сил.

Напомним, в результате боевых действий в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном, завершившихся 10 ноября, погибли 2783 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана.

Мы также сообщали, что в ходе своих новогодних обращений азербайджанский президент Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никола Пашинян высказались о конфликте в Нагорном Карабахе. По словам Пашиняна, Арцах переживает крайне тяжелые дни.

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