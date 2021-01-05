В Мексике врач после прививки Pfizer попала в больницу с жутким диагнозом

У женщины начались судороги, затрудненное дыхание и кожная сыпь

В Мексике 32-летняя женщина-врач была госпитализирована после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech. Ей установили первоначальный диагноз – "энцефаломиелит" (воспаление головного и спинного мозга).

Об этом сообщает Reuters.

Женщину госпитализировали в отделение интенсивной терапии государственной больницы в северном штате Нуэво-Леон после того, как у нее начались судороги, затрудненное дыхание и кожная сыпь.

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Министерство здравоохранения страны сообщило, что у врача в анамнезе аллергические реакции. Однако, как отмечается, клинические испытания не подтверждают, что у кого-нибудь развилось воспаление мозга после применения вакцины.

Напомним, кампания вакцинации населения от COVID-19 началась в Мексике 24 декабря.

Ранее сообщалось, что в США медбрат заразился коронавирусом после прививки Pfizer.

По материалам: Сегодня