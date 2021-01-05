“Ядерное вымогательство”. Иран снова настроил против себя весь мир

Западные страны осудили решение Тегерана запустить обогащение урана до 20%

Иран возобновил обогащение урана до 20% – это вшестеро выше, чем было установлено заключенной в 2015 году ядерной сделкой. Западные страны уже осудили решение Тегерана.

Накануне посол Ирана в международных организациях в Вене Казем Гарибабади сообщил о запуске газа в центрифуги для обогащения на ядерном полигоне Фордо. Ранее соответствующий указ подписал президент Хасан Рухани.

В Тегеране выразили готовность свернуть обогащение, если в течение трех месяцев другие участники сделки согласятся возобновить свои обязательства.

Это можно расценивать как намек Соединенным Штатам, где через две недели состоится инаугурация нового президента Джо Байдена, который заявлял о готовность восстановить ядерное соглашение с Ираном.

Однако действующие власти США уже раскритиковали решение иранских властей. Представитель Госдепаратамента назвал это попыткой вымогательства.

“Обогащение Ираном урана до 20% на объекте в Фордо является очевидной попыткой активизации кампании по ядерному вымогательству, которая потерпит неудачу”, — заявили в Госдепе.

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По словам представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, Евросоюз серьезно обеспокоен началом обогащения урана, но готов сохранить ядерную сделку. Серьезную обеспокоенность высказали и в правительстве Японии.

Более решительным в высказываниях оказался премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

“Решение Ирана продолжать нарушение своих обязательств, увеличение уровня обогащение и развитие своих промышленных мощностей по подземному обогащению урана нельзя объяснить никак иначе, кроме как дальнейшей реализации его планов по развитию военной ядерной программы. Израиль не позволит Ирану создать ядерное оружие”, – написал Нетаньяху в Twitter.

Напомним, что ядерная программа Ирана стала одной из причин обострения ситуации на Ближнем Востоке. В 2015 году Тегеран заключил с Великобританией, Германией, Францией, Россией, Китаем и США ядерную сделку, главной целью было недопущение преобразования мирной ядерной программы в военную. Но после победы на президентских выборах в 2016 году республиканец Дональд Трамп вывел свою страну из соглашения.

Госсекретарь США Майк Помпео утверждает, что благодаря этому Америка и ее граждане находятся в большей безопасности.

По материалам: Сегодня