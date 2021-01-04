В мире

Украинка протаранила девять автомобилей на трассе в Польше

Photo of Admin Admin Send an email 22 секунды ago
0 0 2 minutes read

Женщина не справилась с управлением

В Польше на трассе под Краковом (Маловодское воеводство) украинка не справилась с управлением и повредила девять автомобилей, проехав между двумя полосами движения.

Об этом сообщили в местной полиции, передает Interia.

В полиции рассказали, что авария произошла днем в субботу, 2 января, ​​у населенного пункта Гай. После ДТП дорогу частично перекрыли и в направлении Кракова образовалась большая пробка.

"Гражданка Украины за рулем BMW потеряла управление автомобилем. Она не смогла затормозить и, проехав между двумя полосами движения, повредила девять автомобилей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина была трезвой и в аварии никто не пострадал.

В тренде
В Мексике врач после прививки Pfizer попала в больницу с жутким диагнозом

Напомним, 2 января украинские туристы провалились под лед на замерзшем озере в парке "Татры" в Польше, но им удалось самостоятельно выбраться на берег.

Кроме того, в польском Вроцлаве произошел пожар в доме, в результате которого погиб 30-летний гражданин Украины.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

авария
ДТП
Польша
украинцы

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

Украинка протаранила девять автомобилей на трассе в ПольшеУкраина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в миреЭкономика Украинка протаранила девять автомобилей на трассе в ПольшеНовый год уже наступил! Как мир встречает 2021-й (онлайн)Другие страны Украинка протаранила девять автомобилей на трассе в ПольшеВласти Германии открестились от приятия решений о строительстве Nord Stream 2Экономика Украинка протаранила девять автомобилей на трассе в ПольшеВ Финляндии зафиксировали побочную реакцию на COVID-вакцинуЕвросоюз Украинка протаранила девять автомобилей на трассе в ПольшеИз проекта “Северный поток-2” выходит один из ключевых игроковСША Украинка протаранила девять автомобилей на трассе в ПольшеВакцину от COVID-19 доставили во все страны ЕСЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+4576 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

  • Персонально для каждой области: все поздравления Зеленского в одном видео
  • Почти каждый десятый брак в Германии – однополый
  • В Турции жестоко убили украинку (фото)

Все новости

  • Украинка протаранила девять автомобилей на трассе в Польше

    Трамп угрожал главе Джорджии, требуя пересчета голосов в свою пользу (видео)

  • Взрыв мозга! Жена Зинченко ответила на вопрос, когда у них будут дети

    3 января, 23:52
    Футбол

  • Почему Трампа любят за пределами США: эксперт провел неожиданную параллель с Украиной
    Украинка протаранила девять автомобилей на трассе в Польше

    3 января, 23:48
    Новости У24

  • Украине нужно создавать свой бренд — эксперт привел в пример соседнюю страну
    Украинка протаранила девять автомобилей на трассе в Польше

    3 января, 23:34
    Новости У24

  • При тушении пожара в Киеве обнаружили мужчину с ножевыми ранениями

    3 января, 23:25
    Происшествия

  • Табу на нижнее белье: непослушная словацкая спортсменка начала 2021-й с обнаженки

    3 января, 23:14
    Другие

  • Пять лет катаклизмов — футуролог рассказал, что нас ждет в ближайшем будущем
    Украинка протаранила девять автомобилей на трассе в Польше

    3 января, 22:52
    Новости У24

  • Украинка протаранила девять автомобилей на трассе в Польше

    3 января, 22:42
    Евросоюз

  • Из-за украинца российский олигарх готовится уволить тренера “Челси”

    3 января, 22:24
    Футбол

  • Украинка протаранила девять автомобилей на трассе в Польше

    “Милан” в меньшинстве выиграл матч с двумя пенальти: видео голов

  • Оползень в Норвегии унес жизни 7 человек: спасателям пока не удалось найти выживших

    3 января, 21:53
    Другие страны

  • Нацбанк будет наказывать нелегальных коллекторов: детали от замглавы НБУ
    Украинка протаранила девять автомобилей на трассе в Польше

    3 января, 21:49
    Новости У24

  • “Я протер им ринг”: Ломаченко “уколол” боксер, с которым он даже не дрался

    3 января, 21:29
    Бокс

  • Карантин будет долгим: врач дал неутешительный прогноз
    Украинка протаранила девять автомобилей на трассе в Польше

    3 января, 21:28
    Новости У24

  • В Украине хотят запретить пластиковые пакеты — министр рассказал подробности
    Украинка протаранила девять автомобилей на трассе в Польше

    3 января, 21:26
    Новости У24

  • В Турции заявили о создании прибора, диагностирующего COVID-19 за 10 секунд

    3 января, 21:07
    Другие страны

  • В Польше при жутких обстоятельствах погиб украинец

    3 января, 21:06
    Евросоюз

  • Украинка протаранила девять автомобилей на трассе в Польше

    Самый долгий пенальти в истории! Школьник-японец разбегался 18 секунд (видео)

  • После реформы украинцы получат мизерную пенсию — эксперт подсчитал сумму
    Украинка протаранила девять автомобилей на трассе в Польше

    3 января, 20:41
    Новости У24

  • “Все это фикция”: Гордон резко высказался о статистике по коронавирусу
    Украинка протаранила девять автомобилей на трассе в Польше

    3 января, 20:35
    Новости У24

Украинка протаранила девять автомобилей на трассе в Польше

Наши соцсети

  • Facebook

  • Telegram

  • Youtube

  • Instagram

Связаться с нами

  • Контакты редакции

  • Написать нам

  • на сайте

  • Спецпроекты

  • Архив сайта

Политика сайта

  • Правила цитирования

  • Правила комментирования

  • Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 22 секунды ago
0 0 2 minutes read
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Бывший тренер Усика назвал самого тяжелого соперника для украинца

1 час ago

Разработали прибор, считающий расходы воды дома в любой час

2 часа ago

Министр финансов: Курс гривны будет стабильным

3 часа ago

Гендиректор “Шахтера” оценил работу главного тренера клуба

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button