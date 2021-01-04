Украинка протаранила девять автомобилей на трассе в Польше

Женщина не справилась с управлением

В Польше на трассе под Краковом (Маловодское воеводство) украинка не справилась с управлением и повредила девять автомобилей, проехав между двумя полосами движения.

Об этом сообщили в местной полиции, передает Interia.

В полиции рассказали, что авария произошла днем в субботу, 2 января, ​​у населенного пункта Гай. После ДТП дорогу частично перекрыли и в направлении Кракова образовалась большая пробка.

"Гражданка Украины за рулем BMW потеряла управление автомобилем. Она не смогла затормозить и, проехав между двумя полосами движения, повредила девять автомобилей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина была трезвой и в аварии никто не пострадал.

В тренде

В Мексике врач после прививки Pfizer попала в больницу с жутким диагнозом

Напомним, 2 января украинские туристы провалились под лед на замерзшем озере в парке "Татры" в Польше, но им удалось самостоятельно выбраться на берег.

Кроме того, в польском Вроцлаве произошел пожар в доме, в результате которого погиб 30-летний гражданин Украины.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться









авария

ДТП

Польша

украинцы

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в миреЭкономика Новый год уже наступил! Как мир встречает 2021-й (онлайн)Другие страны Власти Германии открестились от приятия решений о строительстве Nord Stream 2Экономика В Финляндии зафиксировали побочную реакцию на COVID-вакцинуЕвросоюз Из проекта “Северный поток-2” выходит один из ключевых игроковСША Вакцину от COVID-19 доставили во все страны ЕСЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+4576 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

Персонально для каждой области: все поздравления Зеленского в одном видео

Почти каждый десятый брак в Германии – однополый

В Турции жестоко убили украинку (фото)

Все новости

Трамп угрожал главе Джорджии, требуя пересчета голосов в свою пользу (видео)

Взрыв мозга! Жена Зинченко ответила на вопрос, когда у них будут дети 3 января, 23:52

Футбол

Почему Трампа любят за пределами США: эксперт провел неожиданную параллель с Украиной

3 января, 23:48

Новости У24

Украине нужно создавать свой бренд — эксперт привел в пример соседнюю страну

3 января, 23:34

Новости У24

При тушении пожара в Киеве обнаружили мужчину с ножевыми ранениями 3 января, 23:25

Происшествия



Табу на нижнее белье: непослушная словацкая спортсменка начала 2021-й с обнаженки 3 января, 23:14

Другие

Пять лет катаклизмов — футуролог рассказал, что нас ждет в ближайшем будущем

3 января, 22:52

Новости У24

Украинка протаранила девять автомобилей на трассе в Польше 3 января, 22:42

Евросоюз

Из-за украинца российский олигарх готовится уволить тренера “Челси” 3 января, 22:24

Футбол

“Милан” в меньшинстве выиграл матч с двумя пенальти: видео голов

Оползень в Норвегии унес жизни 7 человек: спасателям пока не удалось найти выживших 3 января, 21:53

Другие страны

Нацбанк будет наказывать нелегальных коллекторов: детали от замглавы НБУ

3 января, 21:49

Новости У24

“Я протер им ринг”: Ломаченко “уколол” боксер, с которым он даже не дрался 3 января, 21:29

Бокс

Карантин будет долгим: врач дал неутешительный прогноз

3 января, 21:28

Новости У24

В Украине хотят запретить пластиковые пакеты — министр рассказал подробности

3 января, 21:26

Новости У24

В Турции заявили о создании прибора, диагностирующего COVID-19 за 10 секунд 3 января, 21:07

Другие страны

В Польше при жутких обстоятельствах погиб украинец 3 января, 21:06

Евросоюз

Самый долгий пенальти в истории! Школьник-японец разбегался 18 секунд (видео)

После реформы украинцы получат мизерную пенсию — эксперт подсчитал сумму

3 января, 20:41

Новости У24

“Все это фикция”: Гордон резко высказался о статистике по коронавирусу

3 января, 20:35

Новости У24

Наши соцсети

Facebook

Telegram

Youtube

Instagram

Связаться с нами

Контакты редакции

Написать нам

на сайте

Спецпроекты

Архив сайта

Политика сайта

Правила цитирования

Правила комментирования

Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня