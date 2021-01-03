В мире

В Беларуси первая в 2021 году воскресная акция протеста: видео

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Первые марши в Минске начались в 8 утра

В Беларуси возобновились воскресные протесты против режима непризнанного президента Александра Лукашенко.

Об этом сообщает DW.

3 января, в первое воскресенье 2021 года, в разных районах Минска жители вышли на марши против фальсификации результатов президентских выборов и насилия силовиков к мирным протестующим.

Они несли бело-красно-белые флаги и зонты, а также выкрикивали традиционные лозунги "Жыве Беларусь!", "Верым! Можам! Пераможам!".

По материалам: Сегодня

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