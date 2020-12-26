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Турция изменила правила въезда для туристов перед Новым годом

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Путешественникам нужно будет иметь отрицательный результат теста на COVID-19

Турция обязала туристов, прибывающих в страну с 28 декабря, иметь с собой справку об отрицательном результате теста на коронавирус.

Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, передает "Интерфакс".

"Каждый прибывающий из-за границы – с 28 декабря самолетом и с 30 декабря наземным транспортом – обязан иметь отрицательный тест на коронавирус", – сказал министр.

По состоянию на вечер 25 декабря, в Турции зафиксировали более 2,12 млн случаев коронавируса. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли более 19 тысяч человек. В то же время побороли болезнь 1,97 млн инфицированных.

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К слову, недавно Турция отказалась от покупки российской вакцины против коронавируса, поскольку она не соответствует условиям"надлежащей лабораторной практики".

Также сообщалось, что в городе Газиантеп в Турции в больнице с ковид-пациентами взорвался кислородный аппарат. Взрыв произошел в отделении интенсивной терапии. По меньшей мере восемь человек стали жертвами взрыва кислородного аппарата.

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