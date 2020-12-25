В Афганистане террористы убили известную правозащитницу и ее брата

На них напала группа боевиков

В четверг, 24 декабря, в Афганистане боевики убили известную правозащитницу, которая поддерживала женщин, Фрешту Кохистани. Также был убит и ее брат.

Об этом сообщает МВД Афганистана, передает ToloNews.

Убийство произошло в селе в провинции Каписа. Группа боевиков на мотоцикле совершила нападение на Кохистани, в результате чего она погибла.

Ее брату нанесли серьезные ранения, его доставили в больницу, но медикам не удалось спасти его жизнь.

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Недавно мы писали, что афганские силы безопасности ликвидировали высокопоставленного лидера террористической организации "Аль-Каида" Абу Мухсина аль-Масри, который входил в список самых разыскиваемых террористов Федерального бюро расследований США.

Мы также сообщали, что Коалиция под руководством США, поддерживаемая иракским правительством, уничтожила три укрытия Исламского государства (ИГИЛ) в результате авиаудара в северных регионах Ирака.

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