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Michelin извинилась перед украинцами за “русский борщ” и собирается в Киев

Photo of Admin Admin Send an email 32 секунды ago
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Компания исправила ошибку в гастрогиде по Москве

Составители знаменитого международного ресторанного путеводителя Michelin исправили допущенную в последнем гастрогиде ошибку, где они назвали борщ "эмблематическим" для России блюдом, и извинились перед украинцами.

Об этом сообщило посольство Украины во Франции.

Дипломаты рассказали, что узнав о запуске мишленовского гастрогида по московским ресторанам, в которых готовят украинский борщ, они сразу связались со своими "контактами" в компании Groupe Michelin, и там извинились за "гастрономическую неосторожность с неожиданно политической коннотацией".

Первоначальную версию пресс-релиза, в котором говорилось о "эмблематических национальных первых блюдах русской кухни борще и рассольнике" после обращения посольства исправили на фразу "на кулинарной сцене в России предлагают овощные и пряные блюда, которые ценят гурманы, в частности, рассольник, а также борщ в возможных формах и вариациях".

В посольстве также рассказали, что договорились с Groupe Michelin начать работу над мишленовским гастрономическим гидом по киевским ресторанам.

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"В Groupe Michelin с энтузиазмом восприняли эту идею, а особенно, приглашение посетить Украину и попробовать аутентичный украинский борщ. Чтобы снять все вопросы. Борщ наш!" – говорится в сообщении посольства.

Напомним, составители знаменитого международного ресторанного путеводителя Michelin назвали борщ "эмблематическим" для России блюдом.

Мы также сообщали, что в Минкультуры Украины провело соревнование членов украинского правительства по приготовлению борща.

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