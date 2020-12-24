Вакцину от коронавируса уже получили более 2,7 млн человек – СМИ

В США прививку сделали уже более миллиона человек

Прививку от коронавируса получили уже более 2,7 миллиона человек в шести странах мира.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщается, вакцинация уже проходит в:

США;

Великобритании;

Израиле;

Канаде;

России;

Китае.

Как сообщается, в США по состоянию 23 декабря, первую из двух прививок сделали 1,12 млн человек. В целом американские больницы получили 5,1 млн доз вакцины Pfizer и около 6 млн Moderna. Их планируют применить уже в ближайшее время.

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Первый этап вакцинации также прошли полмиллиона жителей Великобритании.

Китай и Россия провели вакцинацию более миллиона человек. В Израиле и Канаде таких людей существенно меньше, пишет Bloomberg.

Напомним, в Украине уже утвердили план вакцинации от коронавируса.

Также сообщалось, что Европейский Союз приоритетно выделит Украине партию COVID-вакцины для врачей и населения преклонного возраста.

По материалам: Сегодня