Южная Корея заключила соглашение о поставках вакцин от COVID-19 с Pfizer и Janssen
В ближайшее время в Южной Корее появятся первые вакцины от COVID-19
Южная Корея заключила соглашения о поставках вакцин от коронавируса с компаниями Pfizer и Janssen.
Об этом заявил премьер-министр Южной Кореи Чон Се Гюн, передает Reuters.
По его словам, Pfizer должна поставить препарат для вакцинации 10 млн человек, Janssen – для 6 млн.
Вакцинацию планируют начать во втором квартале 2021 года.
По информации СМИ, Южная Корея договорилась о поставке вакцин с четырьмя компании. Ожидается, что их будет достаточно для вакцинации 44 млн человек.
В тренде
Трамп помиловал еще двух фигурантов дела о российском вмешательстве
По состоянию на утро 24 декабря, в Южной Корее зафиксировали более 53 тысяч случаев коронавируса.
Также мы писали о том, что в Мексике вакцинация от коронавируса может начаться 24 декабря – сразу после появления в стране первых вакцин от COVID-19.
Ранее посол Великобритании Мелинда Симмонс заявила, что несмотря на начало вакцинации от коронавируса, говорить о преодолении пандемии еще слишком рано, так как еще непонятно долгосрочное влияние ковида на человека.
Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписаться
вакцинация
Южная Корея
коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News
Следите за нами в соцсетях
Подписывайтесь на нашу рассылку
Введите корректный email
Ок
Новости партнеров
Загрузка…
Популярные статьи
Видео дня. Лондон опустел после ужесточения локдаунаДругие страны Пальцем в небо. Что обещали астрологи Украине и миру в 2020 годуУкраина Новая угроза? Что известно о мутации коронавируса в БританииДругие страны Украина получит вакцину от COVID-19 только после 2022 года? Почему об этом начали писатьУкраина Мутация COVID-19: в Британии закрыли порт и созывают экстренное совещание правительстваДругие страны Грозился рассказать тайну: подросток забил до смерти школьника гаечным ключомДругие страны
Новости партнеров
Загрузка…
загрузка…
В тренде
Коронавирус вУкраине
+10136 новых случаев за сутки
Все о COVID-19
- Подарки или оливье с шампанским: во сколько обойдется празднование Нового года
- Езда с ветерком: украинцам назвали стоимость проезда по платным автобанам
- Украина вышла на плато заболеваемости COVID-19: насколько точна статистика Минздрава?
Все новости
-
Южная Корея заключила соглашение о поставках вакцин от COVID-19 с Pfizer и Janssen
24 декабря, 05:42
Другие страны
-
Гороскоп на сегодня 24 декабря: Близнецы будут на всех орать, а Ракам захочется вина
24 декабря, 05:06
Психология
-
Нидерланды изменили правила въезда для туристов
24 декабря, 05:01
Евросоюз
-
Трамп помиловал своего бывшего советника и экс-главу предвыборного штаба
24 декабря, 04:11
США
-
В правительстве России есть причастные к кибератакам на США – посол
24 декабря, 04:05
США
-
-
В Запорожье избрали третьего за две недели главу облсовета
24 декабря, 03:26
Запорожье
-
50 новых миллиардеров в сфере здравоохранения появилось во время пандемии COVID-19
24 декабря, 03:23
Другие страны
-
Конгресс США намерен до конца года обойти вето Трампа по оборонному бюджету
24 декабря, 02:45
США
-
Трамп требует назначить спецпрокурора для расследования выборов в США
24 декабря, 02:32
США
-
Кулеба объяснил, что делает МИД для освобождения моряков из пиратского плена в Нигерии
24 декабря, 02:07
Украина
-
Криклий назвал сроки возобновления авиасообщения Украины с ЕС
24 декабря, 01:46
Украина
-
Pfizer отправила первую партию вакцины от коронавируса для Европы
24 декабря, 01:21
Евросоюз
-
Мексика начинает вакцинацию от COVID-19: первыми будут привиты врачи
24 декабря, 01:03
Другие страны
-
24 декабря, 00:37
Зеленский восстановил ответственность за ложь в декларациях
Подробности
-
“Потерпите немного”: девушка футболиста примерила разные купальники ради лайков в соцсетях
-
Более 1 млн человек вакцинировались от COVID-19 в США
24 декабря, 00:19
США
-
Украинцам обещают доступ к качественным вакцинам от COVID-19: Зеленский подписал закон
24 декабря, 00:14
Украина
-
Как меньше платить за газ: экс-министр дал совет украинцам
24 декабря, 00:10
Новости У24
-
В “Слуге народа” сказали, откуда у украинцев гигантский долг за коммуналку
23 декабря, 23:33
Новости У24
-
Дети-сироты смогут жить в приемных семьях после 18 лет: Зеленский подписал закон
23 декабря, 23:31
Украина
Наши соцсети
-
-
Apple podcasts
-
Google podcasts
-
Spotify
-
SoundCloud
-
Telegram
-
Youtube
-
Связаться с нами
-
Контакты редакции
-
Написать нам
-
на сайте
-
Спецпроекты
-
Архив сайта
Политика сайта
-
Правила цитирования
-
Правила комментирования
-
Конфиденциальность и защита персональных данных
Стоковые фотографии от
© segodnya.ua, 2020
Лента новостей
Главное
По материалам: Сегодня