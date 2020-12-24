Новые санкции США против России вызвали у Лаврова панику

Глава МИД РФ пытается угрожать Вашингтону

Россия пересмотрит отношения с США из-за новых санкций, которые лишили Москву американских товаров и технологий военного предназначения.

Об этом, как сообщает ТАСС, на пресс-конференции 23 декабря заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, США проводят враждебную политику и придерживаются "стратегической линии" на максимальное ослабление своих конкурентов на мировых рынках.

На этом фоне Лавров пригрозил Америке ответом, но не уточнил каким – зеркальным или асимметричным.

"Мы будем делать и дополнительные выводы, которые будут касаться всего комплекса российско-американских отношений. Все это будем учитывать как в конкретных ситуациях, связанных с выстраиванием бизнеса с США, которые доказали свою полную ненадежность как партнеров, так и будем учитывать это в более широком плане", – сказал Сергей Лавров.

В тренде

Разговор с убийцей: фальсификация Навального или в ФСБ все очень плохо?

Напомним, что накануне Министерство торговли США внесло в "черный список" 45 российских компаний, в том числе Службу внешней разведки РФ, ракетно-космический центр "Прогресс", Рособоронэкспорт и корпорацию "Ростех".

А ранее в этом месяце США расширили свои санкции против России по "акту Магнитского" и включили в него семь организаций и восемь людей, причастных к нарушениям прав человека в Чечне.

Напомним, что в ноябре Палата представителей США приняла резолюцию о новых санкции против России из-за отравления Алексея Навального.

По материалам: Сегодня