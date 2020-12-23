Санкции за Навального: Россия нанесла ЕС ответный “удар”

Российский МИД выступил с резким заявлением из-за европейских санкций, которые в Москве называют незаконными

Россия только сейчас ответила на санкции Евросоюза за отравление оппозиционера Алексея Навального, вручив соответствующее уведомление послам трех стран и представительству ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ

В российском МИДе считают категорически неприемлемым принятие Евросоюзом ограничительных мер в отношении ряда чиновников РФ, назвав их незаконными. Россияне отрицают свою причастность к отравлению Навального. Также Москва сетует на то, что страны-инициаторы санкций не представили доказательств по этому делу.

“На основе принципа взаимности принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ. В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС”, – говорится в заявлении.

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Соответствующие ноты МИД вручил послам Германии, Франции и Швеции, а также направил в представительство ЕС в Москве.

“Подтверждаем, что недружественные акции со стороны западных стран и впредь будут получать адекватный ответ”, – добавили в ведомстве.

Как сообщали новости “Сегодня”, международная группа расследователей Bellingcat раскрыла имена восьми спецагентов ФСБ, попытавшихся физически устранить Алексея Навального. Позже отравитель Навального Константин Кудрявцев сознался в покушении.

По материалам: Сегодня