Семья отравленной “Новичком” англичанки подала в суд на Россию

Родственники Дон Стерджес обвиняют Кремль в нарушении прав человека

Родные англичанки Дон Стерджес, которая погибла в результате отравления нервно-паралитическим веществом “Новичок” в Эймсбери, обратились в суд, чтобы признать Россию виновной в атаке.

Об этом сообщает Mirror.

Семья погибшей подала иск в Высокий суд Лондона. Подробности их ходатайства не разглашаются, однако известно, что разбирательство идет в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека.

В качестве ответчика в иске указаны Российская Федерация, Министерство обороны РФ и ГРУ (Главное управление Генштаба Вооруженных сил России).

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Ситуацию усложняет то, что суд может рассмотреть их заявление только после окончания расследования причин смерти Стерджес – окончательное решение по этому поводу не было принято до сих пор.

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По этой же причине Высокий суд Лондона уже отказался рассматривать ходатайство родственников женщины, которое те подали в июле.

Напомним, что 44-летняя Дон Стерджес и ее муж Чарли Роули были отравлены “Новичком” в июне 2018 года – спустя три месяца после покушения на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в соседнем Солсбери.

В результате Роули выжил, но Стерджес скончалась. Министерство обороны Великобритании обвинило в причастности к ее смерти Россию.

Напомним, ранее в этом году британские СМИ сообщили, что, оправившись после покушения, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия переехали жить в Новую Зеландию.

Также мы писали, что жертвой отравления "Новичком" стал и российский оппозиционер Алексей Навальный. В августе при перелете из Томска в Москву ему стало резко плохо. Российские врачи утверждали, что у оппозиционера болезнь обмена веществ, но после перевозки в Германию у него диагностировали отравление ядом. В ОЗХО подтвердили причастность "Новичка".

По материалам: Сегодня