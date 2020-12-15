Люди, которые нас спасут: история ветеринара-фармацевта, чья компания создала самую дешевую вакцину от COVID-19
Француз Паскаль Сорио начинал карьеру в фармацевтике на должности продавца, а сейчас возглавляет одну из крупнейших фармкомпаний мира
Сейчас Паскаль Сорио – генеральный директор транснациональной фармацевтической компании AstraZeneca. Это одна из компаний, которая обещает миру эффективную вакцину от COVID-19.
Сайт "Сегодня" продолжает серию материалов о людях, которые спасут нас в 2021-м.
Паскаль Сорио. Фото astrazeneca.com
Кто такой Паскаль Сорио?
Паскалю Сорио 61 год. Он возглавляет пятую в мире по величине фармацевтическую компанию AstraZeneca.
По образованию Сорио – ветеринар. Карьеру Паскаль Сорио начинал с продавца в фармацевтической лаборатории. После того, как он получил степень МВА в Парижской бизнес-школе, начал продвигаться по служебной лестнице. Когда фармлабораторию покупает немецкая фармацевтическая корпорация, Сорио становиться генеральным директором.
Однако Сорио на одном месте долго не задерживается. Он работал в различных фармокомпаниях Франции, Японии и США. В 2006 он присоединился к одной из ведущих фармкомпаний мира – Roche.
А в 2012 Паскаля Сорио назначают председателем и генеральным директором шведско-британской фармацевтической группы AstraZeneca.
Ему удалось избежать поглощения AstraZeneca американской фармацевтической компанией Pfizer, известной множеством слияний, организованных ею против своих конкурентов. Сейчас AstraZeneca и Pfizer – конкуренты в разработке вакцины от коронавируса.
Читайте также:
Люди, которые нас спасут от COVID-19: история основателя Twitter, отдавшего миллиард
Какое его достижение?
Под его руководством AstraZeneca вместе с Оксфордским университетом в Великобритании производит вакцину от COVID-19. Препарат находится на третей фазе испытаний. Последние исследования показали, что вакцина эффективна на 90% при введении сначала половины дозы, а потом полной. По словам исследователей, при другом режиме дозирования, когда вводили две полные дозы, эффективность вакцины составляла 62 процента, в результате чего совокупная средняя эффективность составляла 70 процентов.
Оксфордская команда и AstraZeneca также стала первым из трех ведущих разработчиков вакцины против COVID, которые опубликовали результаты испытаний фазы III в рецензируемом журнале – до сих пор результаты распространялись только через пресс-релизы.
Читайте также:
Люди, которые нас спасут: история супругов-иммунологов, создавших вакцину от COVID-19
Что он говорил о COVID-19?
26 мая, 2020
Паскаль Сорио
главный исполнительный директор транснациональной фармацевтической компании AstraZeneca
Вероятность, что вакцина будет готова к поставке в Великобританию и США уже в сентябре – около 30%. Более вероятно – декабрь. Это очень короткий срок. Очень много людей смогут вакцинироваться к концу года. Но это если вакцина будет успешной. Нет гарантии, что она будет работать, но мы делаем все, чтобы скорее произвести работающую вакцину. И если она будет работать, то мы действительно сможем вакцинировать очень много людей. А прежде всего иммунизировать надо врачей, людей из групп риска, которые более всего подвержены риску заразиться.
23 ноября, 2020
Паскаль Сорио
главный исполнительный директор транснациональной фармацевтической компании AstraZeneca
Простая цепочка поставок вакцины и наше некоммерческое обещание и приверженность широкому, справедливому и своевременному доступу означают, что вакцина будет доступной по цене и будет доступна во всем мире, обеспечивая поставки сотен миллионов доз после утверждения
8 декабря, 2020
Паскаль Сорио
главный исполнительный директор транснациональной фармацевтической компании AstraZeneca
Результаты показывают, что вакцина эффективна против COVID-19, в частности, без серьезных инфекций и госпитализаций в группе вакцины, а также безопасна и хорошо переносится. Мы начали подавать данные в регулирующие органы по всему миру для скорейшего утверждения, и наши глобальные цепочки поставок работают и готовы быстро начать бесприбыльную доставку сотен миллионов доз в глобальном масштабе
Почему он спасет нас?
Вакцина, произведенная AstraZeneca, важна, потому что она дешевле, чем две другие основные вакцины, производимые Pfizer-BioNTech и Moderna.
Вакцина AstraZeneca. Фото: astrazeneca.com
Компания заявила, что откажется от прибыли от вакцины на время пандемии и будет продавать ее по цене 4 доллара США за дозу. Продукт Pfizer-BioNTech стоит около 20 долларов США, вакцина Moderna – 33 доллара США.
И в отличие от своих основных конкурентов, вакцину можно хранить при обычной температуре холодильника.
Исследователи заявляют, что вакцину можно хранить при температуре от 2 до 8 градусов Цельсия не менее шести месяцев, что упрощает распространение.
Для сравнения, вакцина Pfizer/Biontech, которую уже применяют в Великобритании и одобрили в США, должна храниться при температуре -70 градусов по Цельсию. Это намного ниже, чем в стандартных холодильниках в медицинских учреждениях. А вакцина Moderna может оставаться стабильной при стандартной температуре холодильника в течение 30 дней.
У AstraZeneca есть поразительные производственные мощности. Паскаль Сорио заявляет, что компания планирует выпустить до 3 млрд вакцин в 2021 году.
Читайте также:
Люди, которые нас спасут: история супругов-иммунологов, создавших вакцину от COVID-19
Ранее "Сегодня" писали, что всем украинцам обещают бесплатную вакцинацию от COVID-19. Минфин выделит необходимые средства на закупку вакцин и проведение вакцинации.
Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписаться
вакцина
Moderna
Pfizer
AstraZeneca
Источник:
Сегодня
Читайте Segodnya.ua в Google News
Следите за нами в соцсетях
Подписывайтесь на нашу рассылку
Введите корректный email
Ок
Новости партнеров
Загрузка…
Популярные статьи
Мир после COVID-19 не будет прежним: 5 тенденций, которые ускорила пандемияДругие страны Как долго могут сохраняться симптомы COVID-19: опубликовано новое исследованиеДругие страны Война за Нагорный Карабах: Армения угрожает “деоккупацией”Другие страны “Клубничный язык”: у детей нашли новый симптом коронавирусаДругие страны Когда алкоголь вреднее всего: ученые назвали три периода в жизни человекаДругие страны Канада вводит добровольно-принудительные COVID-паспортаДругие страны
Новости партнеров
Загрузка…
загрузка…
В тренде
Коронавирус вУкраине
+8416 новых случаев за сутки
Все о COVID-19
- Во время сноса палаток ФОПов на Майдане на копов напали пьяные – полиция
- Дипломат о целях Байдена: Дружбе с Путиным – нет, отношениям с Украиной – да
- Отмена кассовых аппаратов для ФОПов: Гетманцев объяснил, что изменили в законе
Все новости
-
В Латинской Америке в одном заповеднике вылупилось 92 тысячи черепашек
15 декабря, 20:18
Fun
-
У Гафта была темная сторона – Ляшко о скандальных заявлениях артиста
15 декабря, 20:16
Новости У24
-
Как устроить несоветское застолье: альтернативное меню на Новый год-2021
15 декабря, 20:12
Food
-
КТ для контроля делать не нужно: врач рассказала, когда проходят “рубцы на легких” после COVID-19
15 декабря, 20:06
Украина
-
15 модных свитеров для стильной зимы (фото)
15 декабря, 20:06
Стиль
-
-
Владимир Кличко включен в Зал славы бокса. Не первый украинец, но может стать уникальным
15 декабря, 20:04
Бокс
-
Люди, которые нас спасут: история ветеринара-фармацевта, чья компания создала самую дешевую вакцину от COVID-19
15 декабря, 20:00
Другие страны
-
“Решили сэкономить”: “Шахтер” раскритиковал “Ингулец” за срыв матча
15 декабря, 19:32
ЧУ по футболу
-
Во Львове установили живую новогоднюю елку: как ее украсят (видео)
-
Во время сноса палаток ФОПов на Майдане на копов напали пьяные – полиция
15 декабря, 19:15
Другие новости
-
Что надеть на корпоратив в Zoom, чтобы выглядеть идеально
15 декабря, 19:06
Стиль
-
Рада приняла бюджет: министр рассказал, кому повысят зарплаты
15 декабря, 19:02
Новости У24
-
На Майдане уже раздают бутерброды и чай: “Украина 24” с места событий (видео)
15 декабря, 19:00
Новости У24
-
“Экстрим и любовь”: Юлия Санина показала романтические фото с мужем из Египта
15 декабря, 18:51
Шоу-бизнес
-
Минфин продал на аукционе ОВГЗ на рекордную сумму
15 декабря, 18:47
Финансы
-
Ищут взрывчатку три часа: в киевском метро собралась толпа (фото и видео)
-
Будем лечиться за свои деньги – экс-министр о госбюджете-2021
15 декабря, 18:41
Новости У24
-
Удар, как молот: непобедимый украинец из MMA нокаутировал россиянина в Москве
-
15 декабря, 18:37
Министры экологии и по делам ветеранов Украины подали в отставку
Подробности
-
Вакцин хватит, но не всем: у Рады есть для украинцев плохая новость
15 декабря, 18:26
Экономика
Наши соцсети
-
-
Telegram
-
Youtube
-
Связаться с нами
-
Контакты редакции
-
Написать нам
-
на сайте
-
Спецпроекты
-
Архив сайта
Политика сайта
-
Правила цитирования
-
Правила комментирования
-
Конфиденциальность и защита персональных данных
Стоковые фотографии от
© segodnya.ua, 2020
Лента новостей
Главное
По материалам: Сегодня