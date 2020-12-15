Люди, которые нас спасут: история ветеринара-фармацевта, чья компания создала самую дешевую вакцину от COVID-19

Француз Паскаль Сорио начинал карьеру в фармацевтике на должности продавца, а сейчас возглавляет одну из крупнейших фармкомпаний мира

Сейчас Паскаль Сорио – генеральный директор транснациональной фармацевтической компании AstraZeneca. Это одна из компаний, которая обещает миру эффективную вакцину от COVID-19.

Сайт "Сегодня" продолжает серию материалов о людях, которые спасут нас в 2021-м.

Паскаль Сорио. Фото astrazeneca.com

Кто такой Паскаль Сорио?

Паскалю Сорио 61 год. Он возглавляет пятую в мире по величине фармацевтическую компанию AstraZeneca.

По образованию Сорио – ветеринар. Карьеру Паскаль Сорио начинал с продавца в фармацевтической лаборатории. После того, как он получил степень МВА в Парижской бизнес-школе, начал продвигаться по служебной лестнице. Когда фармлабораторию покупает немецкая фармацевтическая корпорация, Сорио становиться генеральным директором.

Однако Сорио на одном месте долго не задерживается. Он работал в различных фармокомпаниях Франции, Японии и США. В 2006 он присоединился к одной из ведущих фармкомпаний мира – Roche.

А в 2012 Паскаля Сорио назначают председателем и генеральным директором шведско-британской фармацевтической группы AstraZeneca.

Ему удалось избежать поглощения AstraZeneca американской фармацевтической компанией Pfizer, известной множеством слияний, организованных ею против своих конкурентов. Сейчас AstraZeneca и Pfizer – конкуренты в разработке вакцины от коронавируса.

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Какое его достижение?

Под его руководством AstraZeneca вместе с Оксфордским университетом в Великобритании производит вакцину от COVID-19. Препарат находится на третей фазе испытаний. Последние исследования показали, что вакцина эффективна на 90% при введении сначала половины дозы, а потом полной. По словам исследователей, при другом режиме дозирования, когда вводили две полные дозы, эффективность вакцины составляла 62 процента, в результате чего совокупная средняя эффективность составляла 70 процентов.

Оксфордская команда и AstraZeneca также стала первым из трех ведущих разработчиков вакцины против COVID, которые опубликовали результаты испытаний фазы III в рецензируемом журнале – до сих пор результаты распространялись только через пресс-релизы.

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Почему он спасет нас?

Вакцина, произведенная AstraZeneca, важна, потому что она дешевле, чем две другие основные вакцины, производимые Pfizer-BioNTech и Moderna.

Вакцина AstraZeneca. Фото: astrazeneca.com

Компания заявила, что откажется от прибыли от вакцины на время пандемии и будет продавать ее по цене 4 доллара США за дозу. Продукт Pfizer-BioNTech стоит около 20 долларов США, вакцина Moderna – 33 доллара США.

И в отличие от своих основных конкурентов, вакцину можно хранить при обычной температуре холодильника.

Исследователи заявляют, что вакцину можно хранить при температуре от 2 до 8 градусов Цельсия не менее шести месяцев, что упрощает распространение.

Для сравнения, вакцина Pfizer/Biontech, которую уже применяют в Великобритании и одобрили в США, должна храниться при температуре -70 градусов по Цельсию. Это намного ниже, чем в стандартных холодильниках в медицинских учреждениях. А вакцина Moderna может оставаться стабильной при стандартной температуре холодильника в течение 30 дней.

У AstraZeneca есть поразительные производственные мощности. Паскаль Сорио заявляет, что компания планирует выпустить до 3 млрд вакцин в 2021 году.

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Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Источник:

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