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Колоссальный провал ФСБ: СМИ раскрыли имена отравителей Навального

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Расследователи узнали данные агентов ФСБ, которые должны были убить оппозиционера

За покушением на российского оппозиционера Алексея Навального в августе этого года стоят восемь служащих Федеральной службы безопасности России.

Об этом, как сообщает The Insider, свидетельствует совместное расследование издания с Bellingcat, CNN и Der Spiegel.

Основную ответственность за отравление Навального нервно-паралитическим агентом "Новичок" несет спецподразделение ФСБ – Институт криминалистики, еще известный как НИИ-2 ФСБ, или военчасть 34435.

Проанализировав биллинг телефонов 12 сотрудников ФСБ, связанный с этим институтом, удалось подтвердить, что некоторые из них активно связаны с лабораторией химического оружия научного центра “Сигнал”.

Как показало другое расследование, именно этот центр предоставил агентам ГРУ яд "Новичок" для отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании в 2018 году.

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Журналисты утверждают, что за отравлением Навального стоят следующие сотрудники ФСБ:

  • Полковник Станислав Макшаков.
  • Бывший врач Олег Таякин (“Тарасов”).
  • Ключевой оперативник Алексей Александров (“Фролов”).
  • Бывший врач Иван Осипов (“Спиридонов”).
  • Константин Кудрявцев (“Соколов”).
  • Алексей Кривощеков.
  • Михаил Швец (“Степанов”).
  • Владимир Паняев (раньше был прописан в одном доме с Навальным).

    • Также расследование показало, что в 2017 году, когда Навальный подал заявку на участие в президентских выборах в России, Александров, Кривощеков, Кудрявцев, Паняев, Осипов и Таякин 37 раз сопровождали его в авиарейсах, которые он совершал по РФ.

    Напомним, что Алексея Навального отравили 20 августа. При перелете из Томска в Москву ему стало резко плохо, и самолет совершил экстренную посадку в Омске, где Навального госпитализировали. Изначально российские врачи утверждали, что у оппозиционера болезнь обмена веществ. Но в Германии у него диагностировали отравление боевым ядом "Новичок", в ОЗХО это подтвердили.

    Ранее британское издание Times, ссылаясь на анонимные источники в разведке, заявило, что после этого Навального пытались отравить повторно – перед вылетом из Омска в Берлин.

    По материалам: Сегодня

    Photo of Admin Admin Send an email 23 секунды ago
    0 0 1 минута чтения
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    Admin

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