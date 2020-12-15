Колоссальный провал ФСБ: СМИ раскрыли имена отравителей Навального
Расследователи узнали данные агентов ФСБ, которые должны были убить оппозиционера
За покушением на российского оппозиционера Алексея Навального в августе этого года стоят восемь служащих Федеральной службы безопасности России.
Об этом, как сообщает The Insider, свидетельствует совместное расследование издания с Bellingcat, CNN и Der Spiegel.
Основную ответственность за отравление Навального нервно-паралитическим агентом "Новичок" несет спецподразделение ФСБ – Институт криминалистики, еще известный как НИИ-2 ФСБ, или военчасть 34435.
Проанализировав биллинг телефонов 12 сотрудников ФСБ, связанный с этим институтом, удалось подтвердить, что некоторые из них активно связаны с лабораторией химического оружия научного центра “Сигнал”.
Как показало другое расследование, именно этот центр предоставил агентам ГРУ яд "Новичок" для отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании в 2018 году.
В тренде
Британским властям пришлось извиняться за ролик про Санта-Клауса в реанимации
Журналисты утверждают, что за отравлением Навального стоят следующие сотрудники ФСБ:
Также расследование показало, что в 2017 году, когда Навальный подал заявку на участие в президентских выборах в России, Александров, Кривощеков, Кудрявцев, Паняев, Осипов и Таякин 37 раз сопровождали его в авиарейсах, которые он совершал по РФ.
Напомним, что Алексея Навального отравили 20 августа. При перелете из Томска в Москву ему стало резко плохо, и самолет совершил экстренную посадку в Омске, где Навального госпитализировали. Изначально российские врачи утверждали, что у оппозиционера болезнь обмена веществ. Но в Германии у него диагностировали отравление боевым ядом "Новичок", в ОЗХО это подтвердили.
Ранее британское издание Times, ссылаясь на анонимные источники в разведке, заявило, что после этого Навального пытались отравить повторно – перед вылетом из Омска в Берлин.
По материалам: Сегодня