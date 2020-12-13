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ООН призвала ввести чрезвычайное положение по климату

Photo of Admin Admin Send an email 17 секунд ago
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Лидеры более 70 стран обсудили борьбу с глобальным потеплением

Все страны мира должны объявить "чрезвычайное положение климата" до тех пор, пока пока не будет достигнута нейтральность углерода, а выбросы парниковых газов в атмосферу не сократятся до нуля.

Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Ґутерриш во время онлайн-саммита по случаю пятой годовщины Парижского климатического соглашения, передает "Радио Свобода".

На саммите, в котором приняли участие лидеры более 70 стран мира, обсуждались планы борьбы с глобальным потеплением.

Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала выделить более 600 млн долларов в поддержку глобальных усилий по борьбе с изменением климата.

"Все государства должны иметь возможность финансировать необходимые инвестиции в защиту климата", – подчеркнула она.

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Глава Китая Си Цзиньпин сообщил о намерении его страны сократить выбросы на 65% к 2030 году по сравнению с уровнем 2005 года.

Отметим, Парижское климатическое соглашение, подписанное в 2015 году, обязало его участников принять меры для ограничения повышения глобальной температуры в рамках 2 градусов по Цельсию. Но ООН уже предупредила, что температура Земли в этом веке модет возрасти более чем на 3 градуса.

Напомним, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс прогнозирует, что уже в ближайшие десятилетия изменения климата и глобальное потепление могут привести к гораздо большему количеству смертей, чем пандемия коронавируса.

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