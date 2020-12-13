Brexit приближается: Великобритания рекомендует магазинам запасаться едой

Супермаркеты уже предупредили власти о возможном дефиците овощей

Правительство Великобритании рекомендовало магазинам создать запасы продовольственных товаров на случай, если стране придется выйти из ЕС без соглашения.

Как сообщает The Sunday Times, Brexit без сделки возможен, если Лондон и Брюссель до конца 2020 года не смогут согласовать новое торговое соглашение.

“Неделю назад был разговор, когда министры сказали, готовьтесь к отказу от сделки. В эти выходные говорится, что сообщение таково — сделки не будет”,- сказал представитель одного из супермаркетов.

В свою очередь, правительство Великобритании и руководство крупных супермаркетов очень обеспокоены покупками в большом количестве. Они видели буквально недавно, что произошло во время пандемии коронавируса, когда люди начали скупать рулоны туалетной бумаги, и теперь они знают, как быстро все может пойти не так.

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По информации газеты, супермаркеты уже предупредили власти о возможном дефиците овощей в ближайшие несколько месяцев.

Напомним, 6 декабря возобновился решающий этап переговоров с целью заключения торгового соглашения между Великобританией и Евросоюзом, которое должно действовать после завершения переходного периода Brexit.

Ранее сообщалось, что ЕС готовится к провалу торговых переговоров с Британией.

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