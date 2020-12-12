В Японии вспышка коронавируса: более 3 тысяч заболевших за сутки

В стране прогрессирует рост заболеваемости COVID-19

Сегодня, 12 декабря, в Японии впервые зафиксировали более трех тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Стране долгое время удавалось сдерживать эпидемию, но уже месяц темпы инфицирования COVID-19 превышают отметку в две тысячи случаев в сутки.

Об этом сообщает Reuters.

Сегодня в Японии зафиксировали 3041 случай заражения коронавирусом, в частности, 621 — в столице Токио.

Страна представляет собой идеальный плацдарм для инфицирования: в ней проживает большое число немолодых людей, здесь огромные и густонаселенные мегаполисы, у Токио тесные связи с Китаем и другими азиатскими государствами.

Всего за период пандемии в Японии зафиксировали 171 542 случая заражения, 2 502 человека умерло.

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Напомним, в Японии в октябре вследствие самоубийств умерло больше людей, чем от осложнений COVID-19 за весь 2020 год.

Кроме того, правительство Японии хочет покрыть расходы, связанные с компенсацией ущерба здоровью местных жителей, нанесенного возможными побочными эффектами вакцин от коронавируса.

А в Великобритании уже началась вакцинация от коронавируса. Подробней в сюжете:

По материалам: Сегодня