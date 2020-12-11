В России заочно арестовали украинского нацгвардейца Виталия Маркива

Оправданному в Италии бойцу может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы

Басманный суд Москвы заочно арестовал военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива на два месяца, которого в прошлом месяце признали невиновным в гибели двух репортеров на Донбассе.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

Ранее в этот же день Следственный комитет РФ подал иск о заочном аресте Виталия Маркива, обвинив его в "убийстве двух и более лиц". Данная статья Уголовного кодекса РФ предполагает наказание в виде вплоть до пожизненного срока.

Подробности не раскрываются, но речь может идти о гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и его переводчика-россиянина Андрея Миронова в результате минометного обстрела в районе Андреевки 24 мая 2014 года.

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В связи с этим в 2017 году Маркив был арестован в Италии, а в прошлом году суд города Падуя признал его виновным в гибели Рокелли и приговорил к 24 годам лишения свободы. Однако в ноябре миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор, отменив решение нижестоящей инстанции.

В тот же день Виталий Маркив, спустя почти 3,5 года, вернулся в Украину. На родине он встретился с президентом Владимиром Зеленским и был награжден орденом Архистратига Михаила.

По материалам: Сегодня