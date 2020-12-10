В Европе перед праздниками сложилась критическая ситуация из-за COVID-19 – Макрон

Вторая волна коронавируса усилилась во многих странах

В Европе в преддверии рождественских праздников сложилась критическая ситуация из-за коронавируса.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, сообщает ТАСС.

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По его словам, вторая волна коронавируса усилилась во многих странах.

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“Все мы принимаем решения, чтобы защитить население в период Рождества и семейных праздников, а также избежать нового всплеска эпидемии”, – сказал он.

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Ранее сообщалось, что во Франции ждут третью волну коронавируса после новогодних праздников.

По материалам: Сегодня