Вкуснее, чем суши: в Японии начали продавать борщ и котлеты по-киевски

Теперь к украинской кухне сможет приобщиться любой японец

Котлету по-киевски и борщ теперь может попробовать любой японец, потому что эти популярные в Украине блюда начали продавать и в Стране восходящего солнца.

Об этом сообщается в видеосюжете новостей "Сегодня".

Блюдо со вчерашнего поступило на прилавки японской сети круглосуточных магазинов Mini Stop – это почти 2000 заведений.

Эти магазины даже раскрашенные символично: в сине-желтые цвета. Котлета будет стоить 250 иен – это 68 гривен. И судя по отзывам в социальных сетях, котлеты пришлись по вкусу японским жителям.

По материалам: Сегодня