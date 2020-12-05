В мире
Вкуснее, чем суши: в Японии начали продавать борщ и котлеты по-киевски
Теперь к украинской кухне сможет приобщиться любой японец
Котлету по-киевски и борщ теперь может попробовать любой японец, потому что эти популярные в Украине блюда начали продавать и в Стране восходящего солнца.
Об этом сообщается в видеосюжете новостей "Сегодня".
Блюдо со вчерашнего поступило на прилавки японской сети круглосуточных магазинов Mini Stop – это почти 2000 заведений.
Эти магазины даже раскрашенные символично: в сине-желтые цвета. Котлета будет стоить 250 иен – это 68 гривен. И судя по отзывам в социальных сетях, котлеты пришлись по вкусу японским жителям.
По материалам: Сегодня