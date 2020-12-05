В мире

Вкуснее, чем суши: в Японии начали продавать борщ и котлеты по-киевски

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Теперь к украинской кухне сможет приобщиться любой японец

Котлету по-киевски и борщ теперь может попробовать любой японец, потому что эти популярные в Украине блюда начали продавать и в Стране восходящего солнца.

Об этом сообщается в видеосюжете новостей "Сегодня".

Блюдо со вчерашнего поступило на прилавки японской сети круглосуточных магазинов Mini Stop – это почти 2000 заведений.

Эти магазины даже раскрашенные символично: в сине-желтые цвета. Котлета будет стоить 250 иен – это 68 гривен. И судя по отзывам в социальных сетях, котлеты пришлись по вкусу японским жителям.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 35 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
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Admin

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