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Совет ассоциации Украина-ЕС перенесли: стала известна причина

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Встреча будет отложена до тех пор, пока условия не позволят провести его лично

Евросоюз из-за пандемии COVID-19 отложил проведение Совета ассоциации Украина-ЕС. Встречу планировали провести 8 декабря в формате видеоконференции.

Об этом сообщили в Представительстве ЕС в Украине, передает "Интерфакс-Украина".

Как отметили в пресс-службе представительства, Совет ассоциации отложен до тех пор, пока условия не позволят провести его лично.

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При этом европейские дипломаты добавили, что продолжают тесные контакты с украинскими коллегами.

Ранее сообщалось, что в январе 2021 года начнется запланированный пересмотр условий Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

По материалам: Сегодня

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