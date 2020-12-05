Совет ассоциации Украина-ЕС перенесли: стала известна причина
Встреча будет отложена до тех пор, пока условия не позволят провести его лично
Евросоюз из-за пандемии COVID-19 отложил проведение Совета ассоциации Украина-ЕС. Встречу планировали провести 8 декабря в формате видеоконференции.
Об этом сообщили в Представительстве ЕС в Украине, передает "Интерфакс-Украина".
Как отметили в пресс-службе представительства, Совет ассоциации отложен до тех пор, пока условия не позволят провести его лично.
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При этом европейские дипломаты добавили, что продолжают тесные контакты с украинскими коллегами.
Ранее сообщалось, что в январе 2021 года начнется запланированный пересмотр условий Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.
По материалам: Сегодня