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Победитель велогонки пересек финиш в падении: видео курьеза

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Потеря самообладания едва не лишила Эдисона Муньоса Лопеса победы

Проходившие в Колумбии велогонки Clasico RCN Cerveza Andina 2020 не обошлись без курьеза – профессиональный велосипедист Эдисон Муньос Лопес упал на самом финише, что едва не стоило ему победы.

Как сообщает "Сегодня", спортсмен вырвался в лидеры, но, увидев финишную линию, потерял самообладание. На эмоциях велогонщик не заметил выбоину и слетел с велосипеда.

Соперник мгновенно с ним поравнялся – лидера спасло лишь то, что он пересек заветную белую линию в падении. В итоге победителем объявили Лопеса.

С трассы он шел прихрамывая, что, впрочем, не сумело испортить ему настроение.

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По материалам: Сегодня

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