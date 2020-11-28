В пустыне отыскали тот самый засекреченный монолит, о котором говорил весь мир

Властям не удалось скрыть координаты загадочной скульптуры

/ Фото: BBC

Вопреки стараниям американских властей скрыть местонахождение металлического монолита в пустыне Юта, интернет-пользователи вычислили координаты загадочного объекта.

Об этом сообщает BBC.

Во вторник сотрудники Департамента общественной безопасности обнаружили необычную скульптуру в отдаленной части пустыни Ред-Рок. Называть точное расположение объекта они отказались, чтобы желающие посмотреть на него не погибли по пути — в пустыне слишком пересеченная местность.

Однако это не помогло. Сразу после того, как в Сети появились фото странного монолита, интернет-сыщики начали активные поиски.

Так, пользователь Reddit Тим Слэйн отследил маршрут вертолета, на котором летели сотрудники департамента. Он предположил, что в месте, где вертолет пропадает с радаров, и находится загадочная скульптура.

Затем Слэйн исследовал спутниковые снимки в сервисе Google Earth, чтобы найти местность, похожую на ту, что видно на опубликованных фото. В итоге нужный каньон сыщик обнаружил всего за 45 минут. Отмечается, что монолит появляется на спутниковых снимках начиная с октября 2016 года. То есть в пустыне он находится уже на протяжении четырех лет.

/ Фото: BBC

Первым к монолиту добрался экс-офицер армии США Дэвид Сурбер, позже к нему присоединились другие туристы. На видео, выложенном в Twitter, видно, что скульптура сделана из трех стальных пластин.

TWITTERNovember 25, 2020Кто создал монолит?

Изначально в Сети предположили, что объект изготовил художник Джон МакКракен, который умер в 2011 году. Его галлерист Дэвид Цвирнер сначала подтвердил такую возможность, но позже отозвал свое заявление.

Затем люди обратились к другой художнице, Петесии Ле Фавнхок, которая устанавливает тотемные скульптуры в секретных местах.

Однако женщина сказала, что, хотя у нее "действительно была мысль установить памятник в пустыне", она не имеет отношения к созданию этого. Так что личность создателя монолита до сих пор остается загадкой.

Как сообщалось ранее, на Burning Man презентовали удивительную виртуальную скульптуру из Украины.

Также мы писали, что металлический кролик установил новый рекорд на аукционе. Созданная в 1986 году скульптура сделала Джеффа Кунса самым дорогим из ныне живущих художником.

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