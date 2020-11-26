В ВОЗ назвали два основных сценария передачи COVID-19 человеку

Вирус мог попасть к человеку от летучей мыши через другое животное

Всемирная организация здравоохранения рассматривает два основных сценария, как новый коронавирус передался от летучей мыши человеку.

Об этом заявил старший эксперт лаборатории ВОЗ Франк Конингс.

Первый вариант предполагает, что вирус перешел напрямую от летучей мыши к человеку и быстро адаптировался;

Согласно второй версии, вирус перескочил от летучей мыши к одному или нескольким видам животных, где у него была возможность к ним адаптироваться, и лишь затем он перешел на человека.

Читайте также:

ВОЗ: за последний месяц заражений COVID-19 больше, чем за первые полгода пандемии

Второй вариант в ВОЗ считают более вероятным.

В тренде

Видео дня. Трамп помиловал индейку ко Дню благодарения

Ранее сообщалось, что исследователи под эгидой ВОЗ собираются вернуться на оптовый продовольственный рынок в Ухане в Китае, чтобы отследить первые случаи заражения COVID-19 человека и выяснить, как вирус мог распространиться от летучих мышей на людей.

Согласно последним данным Университета Хопкинса, в мире подтверждено 60 397 539 случаев заражения коронавирусом, умерли 1 421 352 человека.

По материалам: Сегодня