ВОЗ: за последний месяц заражений COVID-19 больше, чем за первые полгода пандемии

В Европе и Северной Америке больницы и отделения интенсивного лечения заполняются или уже заполнены

За последний месяц в мире было зафиксировано больше новых случаев заражения коронавирусом, чем за первые шесть месяцев пандемии COVID-19.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

По его словам, в Европе и Северной Америке больницы и отделения интенсивного лечения заполняются или уже заполнены.

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Согласно последним данным Университета Хопкинса, в мире подтверждено 57 076 577 случаев заражения коронавирусом, умерли 1 363 533 человека.

Напомним, в ВОЗ сообщили, что четыре вакцины против коронавируса вышли на финальную стадию разработки.

По материалам: Сегодня