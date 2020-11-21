ВОЗ: за последний месяц заражений COVID-19 больше, чем за первые полгода пандемии
В Европе и Северной Америке больницы и отделения интенсивного лечения заполняются или уже заполнены
За последний месяц в мире было зафиксировано больше новых случаев заражения коронавирусом, чем за первые шесть месяцев пандемии COVID-19.
Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.
По его словам, в Европе и Северной Америке больницы и отделения интенсивного лечения заполняются или уже заполнены.
Читайте также:
Все должны носить маски. ВОЗ назвала единственный способ, как избежать карантина
В тренде
“Невероятно неуклюжий”: Дуров разнес новый iPhone в пух и прах
Согласно последним данным Университета Хопкинса, в мире подтверждено 57 076 577 случаев заражения коронавирусом, умерли 1 363 533 человека.
Напомним, в ВОЗ сообщили, что четыре вакцины против коронавируса вышли на финальную стадию разработки.
По материалам: Сегодня