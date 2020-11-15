Видео дня. Тысячи цветов на Площади Перемен в Минске в память о забитом активисте

Люди постоянно несут цветы на место гибели Романа Бондаренко

В Минске 11 ноября силовики жестоко избили активиста Романа Бондаренко, который вместе с другими оппозиционерами пытался помешать им снимать бело-красно-белые флаги на Площади Перемен, в результате парень умер. Теперь минчане несут на площадь цветы и лампадки.

В Сети разместили видео, на котором видно, что "народный мемориал" все разрастается и площадь уже укрывают тысячи цветов и лампадок.

По материалам: Сегодня