Українці по-новому можуть сплачувати штрафи у «Резерв+»: нова ініціатива Міноборони

Міністерство оборони України офіційно підтвердило запуск нової функції у мобільному застосунку «Резерв+», яка дозволяє громадянам сплатити адміністративні штрафи за неприбуття до територіального центру комплектування за отриманою повісткою.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на офіційний сайт Міноборони України.

Як зазначають у відомстві, ця опція також надає можливість зняти статус «у розшуку» у випадках, коли він було призначений за аналогічне порушення.

Для ініціювання процедури необхідно завантажити мобільний застосунок, відкрити розділ «Штрафи онлайн» та подати електронну заяву про визнання порушення. Протягом трьох робочих днів відповідний ТЦК має розглянути запит і винести постанову, після чого у користувача з’явиться можливість оплатити штраф у розмірі 8 500 гривень, що становить 50% від загальної суми. Важливо, що на здійснення платежу надається 20 календарних днів.

У разі несплати у визначений термін застосовується повна ставка штрафу — 17 000 гривень. Якщо ж і ця сума не буде перерахована протягом наступних 20 днів, розмір фінансового стягнення подвоюється і досягне 34 000 гривень.

За інформацією Міноборони, після підтвердження надходження коштів статус «у розшуку» скасовується орієнтовно протягом чотирьох днів. Водночас у відомстві підкреслюють, що сплата штрафу не позбавляє від можливого отримання нових повісток у майбутньому.

Представники оборонного відомства окремо наголошують, що систематичне ігнорування повісток може призвести не лише до значних фінансових санкцій, а й до кримінальної відповідальності, передбаченої чинним законодавством.

