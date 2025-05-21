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Коли очікувати тепла в Україні: синоптики дали точний прогноз

Травень в Україні виявився найхолоднішим за останні 20 років, але тепло вже скоро почнеться.

Карина Шевченко Send an email 7 часов ago
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Тепла погода
Тепла погода

Травень 2025 року встановлює антирекорди по всій території України, стаючи найпрохолоднішим за останні двадцять років.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграмну службу новин України.

За три тижні поточного місяця по країні вже випала подвоєна місячна норма опадів, що створює неабиякий тиск як на аграрний сектор, так і на системи міської інфраструктури. Незважаючи на очікування більш весняного характеру погоди, більшість регіонів залишаються під впливом потужних атмосферних фронтів.

Синоптичну ситуацію детально прокоментував метеоаналітик Владислав Кібальчич, який прогнозує подальше ускладнення погодних умов на найближчі дні.

З 23 по 26 травня на переважній частині території України очікуються грози, шквали та локальні випадки граду. Ці погодні явища супроводжуватимуться сильними поривами вітру, що може призвести до порушень в енергопостачанні та ускладнення дорожнього руху.

Аномалії температурного режиму, які спостерігаються вже з початку весни, пов’язані з нестабільністю в циркуляції повітряних мас на рівні Північної півкулі.

За словами синоптиків, до України продовжують надходити холодні арктичні повітряні маси, які витісняють класичні теплі весняні потоки. Як наслідок, середньодобова температура в травні на 3–4 градуси нижча за кліматичну норму для цього періоду.

Окрему тривогу викликає перенасичення ґрунту вологою, що вже призвело до затоплення частини полів на заході та півночі країни.

Фермерські господарства зазнають втрат, оскільки сільськогосподарські роботи унеможливлені через надмірну кількість опадів. Місцеві адміністрації закликають населення до обережності та підвищеної уваги під час пересування в періоди сильних злив.

Втім, для деяких людей досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 21 травня.

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Карина Шевченко Send an email 7 часов ago
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