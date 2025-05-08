Як захистити город від слимаків: що допомагає краще за всього

Проблема слимаків на присадибних ділянках навесні і влітку вже давно вийшла за межі звичайного побутового клопоту, адже мова йде про значні втрати врожаю, особливо у вологих регіонах України.

Про це повідомляє «ПЛ».

За результатами досліджень, проведених фахівцями Інституту біоенергетичних культур та цукрових буряків Національної академії аграрних наук, ці молюски здатні знищити до 60% молодих рослин у теплу й дощову весну.

Їхня надзвичайна витривалість, висока плодючість та адаптивність до змін клімату роблять їх одними з найнебезпечніших шкідників для приватного та малого аграрного господарства.

Сучасна агронаука пропонує ряд стратегій, які базуються на природних, екологічно безпечних, а головне — ефективних підходах. Одним з найменш відомих, але науково підтверджених методів є використання кавового розчину — саме кофеїн у концентрації понад 2% є токсичним для нервової системи слимаків.

Паралельно з цим, вітчизняні аграрії все частіше застосовують діатоміт або кремнеземне борошно — подрібнені залишки водоростей, які створюють на ґрунті гостру, але нетоксичну для людини поверхню, що порушує цілісність слизової оболонки шкідника. Такий підхід вважається одним з найстійкіших у біозахисті.

Додаткову ефективність показують феромонні пастки, розроблені на основі природних приваблювачів. Вони не забруднюють ґрунт і не завдають шкоди іншим видам комах. У приватних господарствах також ефективно використовуються традиційні методи, такі як мульчування тирсою або хвоєю, які ускладнюють переміщення слимаків і зменшують привабливість території для їх розмноження.

При цьому використання метальдегіду, популярного хімічного препарату, повинно відбуватися лише з дотриманням норм, визначених Міністерством аграрної політики, оскільки речовина токсична для домашніх тварин і корисних організмів у ґрунті.

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