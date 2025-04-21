Коли вперше вигадали телефон: незвичайна історія винаходу

Історія створення телефону — не лише приклад інженерного прориву, а й зразок гострої конкурентної боротьби, яка й досі викликає суперечки серед істориків науки.

Про це повідомляє «ПЛ».

Александер Грем Белл, який вважається «офіційним» винахідником телефону, подав патент на пристрій 14 лютого 1876 року — всього за дві години до того, як аналогічну заявку зробив Еліша Грей.

Белл зміг довести свою пріоритетність у суді, однак існують документи, які свідчать про те, що його ідеї частково спиралися на технічні принципи, запропоновані іншими вченими, зокрема — Антоніо Меуччі, італійським винахідником, який ще в 1854 році продемонстрував пристрій для передачі голосу.

Однак через брак фінансування та мовний бар’єр він не зміг належним чином оформити права на своє творіння. Перший робочий апарат Белла складався з індукційної котушки, металевої мембрани та електромагніта — саме така конструкція дозволяла передавати вібрації голосу через мідний дріт.

Уже в 1877 році була створена компанія Bell Telephone Company, яка пізніше переросла в одного з найбільших телекомунікаційних гігантів — AT&T. Поява телефону стала поштовхом до змін у системах комунікації, дипломатії, ведення бізнесу та міждержавного управління.

Сьогодні важко уявити світ без миттєвого зв’язку, однак мало хто знає, що його фундамент було закладено в умовах патентної гонитви, наукових компромісів і боротьби за інтелектуальну першість. Телефон змінив усе — від архітектури міст до темпу міжнародної торгівлі.

На цьому фоні актуальним може бути питання, чому телефон може заряджатися повільно.