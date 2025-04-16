Чому телефон може заряджатися повільно: названі ключові причини

У світі цифрових технологій питання ефективного заряджання мобільних пристроїв набуває стратегічного значення не лише для користувачів, але й для виробників.

Про це повідомляє «ПЛ».

Згідно з технічними висновками сервісних центрів Samsung та незалежних фахівців з iFixit, існує цілий комплекс чинників, які здатні значно уповільнити зарядку навіть нового або технічно справного смартфона.

Найчастіше причиною виявляється не зовнішній дефект, а приховані мікропроблеми у кабелі або адаптері.

Навіть мінімальне пошкодження всередині дроту або погане з’єднання на рівні контактів може зменшити подачу струму до 60% від номіналу. У деяких випадках електроніка автоматично перемикається в «режим безпеки» — обмежує швидкість зарядки, щоби уникнути перегріву чи короткого замикання.

Крім того, порти зарядки — особливо улюблене місце для скупчення пилу, залишків тканин або навіть мікроскопічних окислів. Ці сторонні частинки знижують площу дотику між контактами і створюють додатковий опір. Особливо це характерно для пристроїв, які часто заряджаються «на ходу» або в автомобілях.

Значну роль відіграє й програмне забезпечення. При оновленнях деякі системи автоматично змінюють параметри живлення, що знижує ефективність швидкої зарядки. До того ж, фонові процеси, як-от автооновлення додатків, робота GPS чи Bluetooth, суттєво навантажують процесор і батарею, що сповільнює зарядний цикл.

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