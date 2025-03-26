Технологии

В Україні почали викрадати персональні дані: ЗМІ попередили про схему

Карина Шевченко Send an email 10 часов ago
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Хакери
Хакери

Останнім часом в Україні активізувалися шахрайські схеми, пов’язані з крадіжкою персональних даних через фейкові дзвінки від «лікарів» та «медсестер».

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграм-службу новин України.

За даними платформи BRAMA, аферисти телефонують громадянам і повідомляють про необхідність перереєстрації в системі eHealth. Для цього вони просять назвати код із SMS, після чого отримують доступ до персональної інформації жертви.

Схема працює за класичним принципом соціальної інженерії: зловмисники грають на почутті відповідальності людей за своє здоров’я та медичні дані.

Використовуючи професійну лексику та імітуючи офіційні дзвінки, вони переконують жертву у терміновості дій, після чого перехоплюють SMS-коди для входу в особисті кабінети eHealth та інших сервісів.

Фахівці з кібербезпеки закликають громадян бути максимально обачними та не передавати стороннім особам будь-які дані, пов’язані з реєстрацією в електронних системах.

Міністерство охорони здоров’я України нагадує, що офіційні органи не здійснюють дзвінки з вимогою підтвердження особистих даних через SMS-коди. У разі отримання підозрілого дзвінка слід негайно звернутися до кіберполіції.

Експерти наголошують, що зростання подібних схем є прямим наслідком цифровізації медичних послуг.

З одного боку, це спрощує доступ до важливої інформації для пацієнтів, а з іншого – створює додаткові ризики для витоку конфіденційних даних. Тому важливо не тільки дотримуватись базових правил кібергігієни, а й регулярно перевіряти безпеку своїх облікових записів та використовувати двофакторну автентифікацію.

Нагадаємо, в Україні надаватимуть бронь для ще однієї категорії людей: кого це стосується.

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Карина Шевченко Send an email 10 часов ago
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