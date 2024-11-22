Не «Рубіж» і не «Орєшнік»: якою ракетою Росія насправді вдарила по Дніпру

Таку інформацію оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України. Про це пише Первая Лента з посиланням на Telegram-канал ГУР.

Підльотний час цієї російської ракети з моменту запуску в Астраханській області до влучання в місті Дніпро склав 15 хвилин.

В ГУР зазначити, що на ракеті було встановлено шість бойових частин: кожна — оснащена шістьма суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії — понад 11 Махів (близько 3743,3 м на секунду).

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Розвідники повідомили, що розробкою мобільного ракетного комплексу «Кєдр» займалась низка підприємств військово-промислового комплексу держави-агресорки Росії, а саме:

АТ «Корпорация “московский институт теплотехники» (м. Москва);

АТ «Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады»(м. Волгоград);

АТ «Головное особое конструкторское бюро «Прожектор» (м. Москва);

АТ «Концерн «Созвездие» (м. Воронєж);

АТ «Научно-производственное предприятие «Спецэнергомеханика» (м. Москва);

ТОВ «Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии «Континент» (м. Москва).

Випробування ракетного комплексу «Кєдр» проходили на «4 государственном центральном межвидовом полигоне рф» (м. Капустін Яр, Астраханська обл.) у жовтні 2023 та червні 2024 року.

Раніше ПЛ писала про те, що Україна вперше завдала удару по РФ далекобійними ракетами.