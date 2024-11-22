Не «Рубіж» і не «Орєшнік»: якою ракетою Росія насправді вдарила по Дніпру
В четвер, 21 листопада, країна-терористка Росія вчергове атакувала територію України. Цього разу вона застосувала балістичну ракету, ймовірно, зі складу ракетного комплексу «Кєдр».
Таку інформацію оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України. Про це пише Первая Лента з посиланням на Telegram-канал ГУР.
Підльотний час цієї російської ракети з моменту запуску в Астраханській області до влучання в місті Дніпро склав 15 хвилин.
В ГУР зазначити, що на ракеті було встановлено шість бойових частин: кожна — оснащена шістьма суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії — понад 11 Махів (близько 3743,3 м на секунду).
Розвідники повідомили, що розробкою мобільного ракетного комплексу «Кєдр» займалась низка підприємств військово-промислового комплексу держави-агресорки Росії, а саме:
- АТ «Корпорация “московский институт теплотехники» (м. Москва);
- АТ «Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады»(м. Волгоград);
- АТ «Головное особое конструкторское бюро «Прожектор» (м. Москва);
- АТ «Концерн «Созвездие» (м. Воронєж);
- АТ «Научно-производственное предприятие «Спецэнергомеханика» (м. Москва);
- ТОВ «Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии «Континент» (м. Москва).
Випробування ракетного комплексу «Кєдр» проходили на «4 государственном центральном межвидовом полигоне рф» (м. Капустін Яр, Астраханська обл.) у жовтні 2023 та червні 2024 року.
Раніше ПЛ писала про те, що Україна вперше завдала удару по РФ далекобійними ракетами.