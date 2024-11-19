Що відомо про ракети ATACMS та які цілі на території РФ вони можуть вразити

19 листопада дана інформація отримала підтвердження від Держдепу США.

Про це пише Первая Лента з посиланням на Zahid.net.

Перша партія ракет ATACMS дальністю дії до 160 км США була передана Україні у вересні 2023 року. Наприкінці березня 2024 року Штати передали Україні ракети більшої дальності – до 300 км. Ця зброя значно розширила можливості Сил оборони на полі бою, дозволивши завдавати ударів по ворожих об’єктах на глибший радіус, ніж раніше.

Що відомо про ATACMS

ATACMS (англ. Army Tactical Missile System) – це сімейство американських балістичних ракет, які розробляються компанією Lockheed Martin. Розробка почалась за часів Холодної війни а перше застосування відбулось у 1991 році під час війни у Перській затоці.

Ракет цього сімейства мають клас «земля-земля»: запуск відбувається з землі уражаючи наземні цілі. Після запуску ракета рухається балістичною траєкторією, тобто набирає висоту, після чого розганяється і б’є по цілі майже вертикально зі швидкістю понад 3500 км/год. Ракети мають довжину 4 м, діаметр – 61 см, дальність ураження наземних цілей на відстані до 300 кілометрів, в залежності від модифікації. Основною відмінністю ракет різних модифікацій є маса бойової частини, а також система наведення. Щоб противник не міг визначити точні координати пускової установки, ракета може рухатись по квазібалістичній траєкторієї, що скорочує максимальну відстань до цілі.

Запуск ATACMS виконується з пускової установки M142 HIMARS та M270 MLRS, які вже стоять на озброєнні Збройних Сил України. Ці РСЗО призначені для знищення скупчень противника, артилерійських батарей, засобів ППО, командних пунктів, складів.

Торік Україна мала на озброєнні далекобійні ракети ATACMS із дальністю 165 км. Цього року, за даними The New York Times, США передали понад 100 ракет з більшим радіусом дії. Водночас точна кількість усіх модифікацій ATACMS, переданих Україні, залишається засекреченою.

Як Україна вже застосовувала ракети ATACMS

Вперше ракети ATACMS з дальністю дії до 165 км були застосовані СОУ у жовтні 2023 року, завдавши удар пл. аеродромам росіян у Бердянську та Луганську. На оприлюднених згодом супутникових знімках видно щонайменше девʼять знищених гелікоптерів Ка-52 та Мі-8.

Наприкінці травня 2024 року Генштаб підтвердив успішне ураження ракетами ATACMS російської поромної переправи в тимчасово окупованій Керчі в Криму. У червні росіяни заявляли про удари ракетами ATACMS по Луганську та Севастополі, однак ця інформація не підтверджувалась з боку ЗСУ. 3 жовтня 2024 року Генштаб повідомив, що Сили оборони України балістичними ракетами ATACMS уразили новітню російську РЛС «Небо-М».

У ніч проти 19 листопада 2024 року пролунали вибухи на ракетному арсеналі на Брянщині. За повідомленнями ЗМІ, удару по ворожих складах завдали саме ракетами ATACMS.

Які цілі на території Росії може вражати Україна ракетами ATACMS

Україна за допомогою ракет ATACMS із дальністю до 300 км може вражати важливі стратегічні цілі на території Росії, зокрема в містах Курськ, Воронеж, Бєлгород, Ростов-на-Дону, Брянськ, Липецьк. За словами військового аналітика Михайла Самуся, серед таких цілей:

логістичні хаби, місця дислокації особового складу та полігони;

російські військові авіабази, зокрема в Курську, Воронежі та Ейську;

склади боєприпасів, командні пункти та штаби зв’язку;

пускові установки «Іскандерів» і ЗРК.

Серед військових аеродромів, до яких може «дотягнутись рука» українських військових за допомогою ATACMS – Морозовськ і Міллєрово в Ростовській області, Єйськ, Кущевська і Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї, Балтимор і Бутурліновка у Воронежській області, Халіно біля Курська, Липецький аеродром, Сеща в Брянській області, Шайковка в Калузькій області тощо.

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