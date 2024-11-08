Революція в криптовалюті: які зміни обіцяє запровадити Трамп

Політик заявляє, що планує знизити тиску з боку регуляторів та підтримку децентралізованих проєктів.

Про це пише Первая Лента з посиланням на Bibliotech.

Однією з головних обіцянок Трампа стало помилування Росса Ульбріхта, творця відомого даркнет-майданчика Silk Road. Крім того, республіканець стверджує, що в перший день свого президентства нинішній глава SEC Гері Генслер залишить свою посаду. Проте експерти застерігають, що виконати цю обіцянку може бути складно через певні політичні обмеження.

Новий погляд на майнінг і державний запас біткоїна

Прибічники Трампа також заявляли про плани створити «стратегічний національний запас біткоїнів». Це може означати, що деякі республіканціі хочуть використовувати криптовалюти в інтересах держави. Однак питання юридичних обмежень поки що залишається невирішеним, і повноцінна реалізація цих планів може бути складним завданням.

Особливу увагу Трамп приділяє американському майнінгу, наголошуючи, що США мають стати світовим центром видобутку криптовалюти. Проте такі амбітні плани можуть бути відкладені через економічні та технічні перешкоди, на подолання яких піде багато часу. Як зазначають аналітики, для здійснення задумів знадобиться значна робота з боку нової адміністрації Білого дому.

Що буде з цифровим доларом

Ще одна гучна заява політика стосується цифрових валют центральних банків (CBDC). Трамп виступає проти їхнього розроблення, називаючи їх інструментом стеження, і обіцяє підтримувати лише криптовалюти з публічною звітністю.

Заяви новообраного президента підсилюють надії криптоспільноти на пом’якшення суворого регулювання, даючи ентузіастам підстави вірити в більш сприятливі умови для галузі.

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