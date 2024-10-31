За що «Дію» визнали одним із найкращих винаходів світу у 2024 році

Усього у рейтингу 200 винаходів, які змінюють світ.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланянм на допис глави Мінцифри Михайла Федорова в Telegram.

За що «Дію» включили у рейтинг TIME

Федоров зазначив, що цьогоріч «Дія» потрапила у престижний рейтинг завдяки функції «Шлюб онлайн». Їй вдалося стати першою у впровадженні цифрового процесу одруження.

Міністр цифрової трансформації наголосив на значущості цієї нагороди, яку раніше отримували OpenAI GPT-4, Zoom та Duolingo.

Федоров подякував команді, яка цілодобово працює над тим, щоб досягати таких результатів і робити український продукт впізнаванним у світі. Також, міністр висловив подяку користувачам, які сприяють постійному удосконаленню застосунку.

«Це круте визнання нашого продукту. Вдячний команді, яка працює 24/7, щоб досягати таких результатів, і, звісно, користувачам. Ви — драйвери трансформації, підтримуєте наші ідеї, користуєтесь послугами, робите про них меми, показуєте «Дію» іноземцям. Ви постійно даєте фідбек, не завжди позитивний, критичний, і це правильно, адже ми завжди вас слухаємо, щоб ставати краще», — написав Федоров.

Раніше ПЛ писала про те, які стартапи будуть представляти Україну на AI Summit у США.