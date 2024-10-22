Топ-5 найкращих смартфонів для школяра за доступною ціною

Отже, Первая Лента розповість про п’ять моделей, які, суб’єктивно, поєднують і якість, і адекватну ціну.

Redmi Note 13

Стильний бюджетник, «начинка» якого може задовольнити потреби навіть найбільш вимогливих школярів. Snapdragon 685 у поєднанні з AMOLED-екраном на 6,7 дюймів — найкращий вибір за свої гроші. Плюс камера на 108 мегапікселів — це взагалі круто для такого класу пристрою. І що найголовніше — батарея на 5000 мАг, тож навіть якщо дитина цілий день проведе за іграми чи переглядом відео, швидка зарядка на 33 Вт дозволить швидко повернути телефон до життя.

Tecno Spark 20 Pro

Зовні дуже подібний до iPhone 15 Pro Max, і він точно сподобається дітям. А ще за швидкодію відповідає чіп Meda Tek Helio G99 та великий екран на 6,78 дюймів. Камера також 108 мегапікселів, що приємно дивує за таку вартість.

Realme C65

Цей сматфон знаходиться у середній ціновій категорії, але він точно коштує своїх грошей. Стильний, продуктивний, з IPS-дисплеєм на 6,67 дюймів і процесором MediaTek Helio G85. За автономність відповідає батарея на 5000 мАг — можна не хвилюватися, що смартфон раптом вимкнеться посеред дня. Камера на 50 мегапікселів мало чим поступається іншим девайсам, а працює це все на операційній системі Android 14, що вже досить сучасно.

Infinix Zero 20

За швидкодію відповідає чіп Meda Tek Helio G99, а зображення виводиться на AMOLED-екран із роздільною здатністю FHD+, що забезпечує яскраві та чіткі зображення. І навіть попри те, що цей телефон знаходиться в бюджетній лінійці, його оснастили є 8 ГБ оперативної пам’яті і блок камер на 108, 13 і 2 мегапікселі. Для школяра – більш ніж достатньо.

POCO M6 Pro

Фаворит серед бюджетників цього року. За картинку відповідає AMOLED-екран на 6,67 дюймів з частотою 120 Гц, що вже дуже круто для своєї ціни. Керується пристрій чіпом MediaTek Helio G99 Ultra та живиться за рахунок батареї на 5000 мАг, яка підтримує зарядку на 67 Вт, зарядка займає буквально 40 хвилин. Пам’яті теж вистачає — є варіанти з 8+256 або навіть 12+512 ГБ.

Усі ці смартфони стануть відмінними варіантами для школярів: сучасні, надійні та не надто дорогі.

Раніше ПЛ писала про те, як захистити телефон від переохолодження.