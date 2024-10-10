Як захистити телефон від переохолодження

У багатьох постає питання, як вберегти свій смартфон при морозах, щоб той швидко не розряджався.

Первая Лента з посиланням на «Телеграф» розповість, що зробити для того, щоб ваш телефон тримав довго заряд навіть при мінусовій температурі.

Телефон має бути у теплі. Носіть телефон у внутрішній кишені куртки або ближче до тіла, для захисту його від низьких температур.

Користуйтесь чохлом з термоізоляцією. Ринок має спеціальні чохли, завдяки яким можна підтримувати стабільну температуру телефону і захистити його від переохолодження.

Мінімізуйте користування телефоном на вулиці. Якщо є потреба у тому, щоб відповісти на телефонний дзвінок або повідомлення, робіть це якомога швидше.

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Вимкніть функції, які не використовуються. Для зменшення навантаження на батарею, вимкніть такі функції, як GPS, Bluetooth, Wi-Fi, або переведіть телефон у режим енергозбереження.

Заряджайте телефон перед виходом. Холод впливає на ємність батареї, тому варто переконатись, що телефон заряджений максимально перед тим, як вийти на вулицю.

Не заряджайте телефон за низьких температур. Якщо ваш телефон сильно охолов, не підключайте його до зарядного пристрою відразу, а дайте пристрою нагрітися до кімнатної температур. Таким чином ви уникнете пошкоджень батареї.

Дотримуючись цих порад, ви зможете продовжити час роботи телефону на морозі, а також захистити його від пошкоджень.

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