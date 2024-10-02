Apple працює над випуском iPhone SE 4: що нового з’явиться у цій моделі і коли чекати на її випуск

Про це пише Первая Лента з посиланням на веб-сайт MacRumors, присвячений новинам, чуткам та інформації про компанію Apple.

Що відомо про майбутній iPhone SE 4

За словами інсайдерів, наступний iPhone SE матиме дизайн, схожий на iPhone 14, включаючи екран від краю до краю з виїмкою. Цілком ймовірно, що пристрій підтримуватиме Face ID, тоді як поточний iPhone SE має кнопку Touch ID.

Ця модель буде підтримувати Apple Intelligence, який в даний час доступний на iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max і будь-якому з нових моделей iPhone 16.

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Нові моделі iPad Air, вшидше за все, матимуть «внутрішні покращення». Також очікується оновлена версію Magic Keyboard для 11-дюймового та 13-дюймового iPad Air з деякими новими функціями, раніше представленими в останній версії клавіатури для iPad Pro.

Коли очікувати на випуск iPhone SE

Зазвичай, Apple анонсує нові моделі iPhone SE та iPad Air навесні. В обох випадках це може бути онлайн-захід чи прес-реліз.

Востаннє Apple оновлювала iPhone SE у березні 2022 року, а лінійка iPad Air оновлювалася у травні цього року з чіпом M2 та першою в історії 13-дюймовою моделлю.

Раніше ПЛ писала про те, чим iPhone 2025 року буде відрізнятись від своїх попередників.