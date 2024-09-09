Де і коли дивитися осінню презентацію новинок Apple
В понеділок, 9 вересня, шанувальники технологій з нетерпінням очікують головну, яка відбудеться цієї осені - щорічну презентацію Apple.
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Компанія має на меті продемонструвати нові пристрої та програмні оновлення, і захід обіцяє бути одним із найбільш захоплюючих цього року.
Де і коли дивитися осінню презентацію Apple, розповідає Первая Лента із посиланням на щоденну британську газету Shields Gazette.
Для останньої презентації WWDC 2024 Кремнієва долина максимально задіяла свій штучний інтелект (AI), а також показала свої наступні операційні системи для iPad і iPhone. Тім Кук та компанія повернуться на щорічний вересневий захід лише за кілька днів.
Незалежно від того, у якій частині світу ви знаходитесь, у вас є можливість побачити презентацію з комфортом з власного будинку.
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Коли відбудеться захід Apple
Технологічний гігант в цьому році проведе свій захід у понеділок, 9 вересня. Воно заплановане на початок о 18:00 за британським часом (20:00 за Києвом), тому стане ідеальним для завершення робочого дня.
Де можна переглянути захід Apple
Налаштуйтеся на захід Apple 9 вересня, відвідавши веб-сайт компанії Apple. Якщо ви маєте Apple TV, також можете дивитися його там.
А для тих, хто віддає перевагу використання YouTube, презентацію можна переглянути на офіційному каналі Apple. Трансляцію заплановано о 20:00 сьогодні.
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