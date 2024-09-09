Де і коли дивитися осінню презентацію новинок Apple

Компанія має на меті продемонструвати нові пристрої та програмні оновлення, і захід обіцяє бути одним із найбільш захоплюючих цього року.

Де і коли дивитися осінню презентацію Apple, розповідає Первая Лента із посиланням на щоденну британську газету Shields Gazette.

Для останньої презентації WWDC 2024 Кремнієва долина максимально задіяла свій штучний інтелект (AI), а також показала свої наступні операційні системи для iPad і iPhone. Тім Кук та компанія повернуться на щорічний вересневий захід лише за кілька днів.

Незалежно від того, у якій частині світу ви знаходитесь, у вас є можливість побачити презентацію з комфортом з власного будинку.

Читайте також: Apple зробила важливе попередження усім власникам iPhone

Коли відбудеться захід Apple

Технологічний гігант в цьому році проведе свій захід у понеділок, 9 вересня. Воно заплановане на початок о 18:00 за британським часом (20:00 за Києвом), тому стане ідеальним для завершення робочого дня.

Де можна переглянути захід Apple

Налаштуйтеся на захід Apple 9 вересня, відвідавши веб-сайт компанії Apple. Якщо ви маєте Apple TV, також можете дивитися його там.

А для тих, хто віддає перевагу використання YouTube, презентацію можна переглянути на офіційному каналі Apple. Трансляцію заплановано о 20:00 сьогодні.

Раніше ПЛ писала про те, чим iPhone 2025 року буде відрізнятись від своїх попередників.