Який секретний код азбуки Морзе в Hamster Kombat на 5-6 вересня

Гравці отримали можливість заробляти монети кількома способами. Перший і найпростіший – це тапи на хом’яка, який розташований у центрі головної сторонки міні-застосунку. Ще одним способом заробітку внутрішньо ігрових монет є виконання різних завдань. Одним із них є щоденний шифр азбуки Морзе.

Сьогодні Первая Лента розповість, який секретний шифр потрібно вводити у грі 5-6 вересня та як це правильно зробити.

Як активувати режим азбуки Морзе

Відкрийте Telegram і перейдіть до гри Hamster Kombat.

Натисніть на кнопку «Щоденний шифр», яку ви побачите у полі над хом’яком. Про активаціб режиму вас сповістить зміна кольору рамки навколо тваринки – вона повинна стати червоною. Тепер можете розпочинати введення.

Кожна буква в азбуці Морзе зашифрована за допомогою крапок (•) та тире (-). У грі крапку (•) потрібно коротким кліком, а тире (-) – довгим натисканням протягом 2-3 секунд. Між буквами потрібно робити паузи 1-2 секунди для кращої точності.

Секретне слово 5-6 вересня: ONCHAIN

O: —

N: -•

C: -•-•

H: ••••

A: •-

I: ••

N: -•

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Що вам потрібно знати про секретний шифр

Правильно введена буква з’явиться в полі над хом’яком.

Якщо з першого разу ввести кодове слово не вийшло, потрібно ввести букву за букву з самого початку. Кількість спроб необмежена.

Після успішного введення секретного слова, на екрані ви побачите підтвердження і зможете забрати бонус – 1 млн монет.

Варто пам’ятати, що секретний шифр оновлюється щоденно о 22:00 за київським часом.

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Вам також варто ознайомитись з іншими проєктами, які надають можливість заробітку криптовалюти без вкладень. Серед найбільш відомих аналогів Hamster Kombat:

Лістинг Hamster Kombat

Довгоочікуваний лістинг токенів HMSTR заплановано на 26 вересня, хоч раніше ця подія мала відбутися ще у липні 2024 року.

Якщо ви не встигли ще цього зробити, то зараз саме час зареєструватись на платформах, які допоможуть вам вивести зароблені гроші:

KUCOIN — перспективна біржа, на якій буде Pre-Market токенів Hamster Kombat;

BINANCE – відома своєю надійністю та зручним функціоналом;

OKX – ідеально підходить як для новачків, так і досвідчених трейдерів завдяки інтуїтивному інтерфейсу;

ByBit – приваблює широку клієнтську базу та передові технології;

BingX – виділяється своєю надійністю та зручністю використання;

GateIO – підтримує безліч криптовалют та надає гарантовані торгові опції;

WhiteBit – зарекомендувала себе високими стандартами безпеки та зручністю використання.

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