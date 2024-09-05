Який секретний код азбуки Морзе в Hamster Kombat на 5-6 вересня
Не зважаючи на те, що вже з’явилось багато ігор у жанрі клікера, усім відома Hamster Kombat, все ще має статус одного із найуспішніших проєктів для заробітку криптовалюти.
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Гравці отримали можливість заробляти монети кількома способами. Перший і найпростіший – це тапи на хом’яка, який розташований у центрі головної сторонки міні-застосунку. Ще одним способом заробітку внутрішньо ігрових монет є виконання різних завдань. Одним із них є щоденний шифр азбуки Морзе.
Сьогодні Первая Лента розповість, який секретний шифр потрібно вводити у грі 5-6 вересня та як це правильно зробити.
Як активувати режим азбуки Морзе
Відкрийте Telegram і перейдіть до гри Hamster Kombat.
Натисніть на кнопку «Щоденний шифр», яку ви побачите у полі над хом’яком. Про активаціб режиму вас сповістить зміна кольору рамки навколо тваринки – вона повинна стати червоною. Тепер можете розпочинати введення.
Кожна буква в азбуці Морзе зашифрована за допомогою крапок (•) та тире (-). У грі крапку (•) потрібно коротким кліком, а тире (-) – довгим натисканням протягом 2-3 секунд. Між буквами потрібно робити паузи 1-2 секунди для кращої точності.
Секретне слово 5-6 вересня: ONCHAIN
- O: —
- N: -•
- C: -•-•
- H: ••••
- A: •-
- I: ••
- N: -•
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Що вам потрібно знати про секретний шифр
Правильно введена буква з’явиться в полі над хом’яком.
Якщо з першого разу ввести кодове слово не вийшло, потрібно ввести букву за букву з самого початку. Кількість спроб необмежена.
Після успішного введення секретного слова, на екрані ви побачите підтвердження і зможете забрати бонус – 1 млн монет.
Варто пам’ятати, що секретний шифр оновлюється щоденно о 22:00 за київським часом.
Схожі проєкти
Вам також варто ознайомитись з іншими проєктами, які надають можливість заробітку криптовалюти без вкладень. Серед найбільш відомих аналогів Hamster Kombat:
- PixelVerse;
- TapSwap;
- MemeFi;
- Blum;
- Harvest MOON;
- Click Arbuz;
- Catizen;
- Near Wallet;
- Wormfare;
- Avacoin.
Лістинг Hamster Kombat
Довгоочікуваний лістинг токенів HMSTR заплановано на 26 вересня, хоч раніше ця подія мала відбутися ще у липні 2024 року.
Якщо ви не встигли ще цього зробити, то зараз саме час зареєструватись на платформах, які допоможуть вам вивести зароблені гроші:
- KUCOIN — перспективна біржа, на якій буде Pre-Market токенів Hamster Kombat;
- BINANCE – відома своєю надійністю та зручним функціоналом;
- OKX – ідеально підходить як для новачків, так і досвідчених трейдерів завдяки інтуїтивному інтерфейсу;
- ByBit – приваблює широку клієнтську базу та передові технології;
- BingX – виділяється своєю надійністю та зручністю використання;
- GateIO – підтримує безліч криптовалют та надає гарантовані торгові опції;
- WhiteBit – зарекомендувала себе високими стандартами безпеки та зручністю використання.
Раніше ПЛ писала про те, що робити, якщо смартфон гальмує.