Новий секретний шифр азбуки Морзе в Hamster Kombat на 31 серпня – 1 вересня

Заробляти внутрішньоігрові монети можна тапаючи на хом’яка, який розташований у центрі головної сторонки міні-застосунку. Втім, розробники додали інші можливості для заробітку монет. Одним із завдань, які допомагають збільшити прибуток, є щоденний шифр азбуки Морзе.

Сьогодні Первая Лента розповість, яке кодове слово потрібно вводити у грі 31 серпня – 1 вересня та як це правильно зробити.

Як активувати режим азбуки Морзе

Відкрийте Telegram і перейдіть до гри Hamster Kombat.

Натисніть на кнопку «Щоденний шифр», яку ви побачите на головному екрані гри над зображенням хом’яка. Режим буде активовано, коли рамка навколо хом’яка стане червоною. Розпочинайте введення.

Кожна буква в азбуці Морзе – це комбінація крапок (•) та тире (-). У грі крапку (•) потрібно коротким кліком, а тире (-) – довгим натисканням протягом 2-3 секунд. Між буквами варто робити паузи 1-2 секунди для кращої точності.

Секретний шифр 31 серпня – 1 вересня (з’явиться тут після 22:00 31 серпня)

Що ще потрібно знати про секретний шифр

Якщо буква введена правильно, вона з’явиться в полі над хом’яком.

Якщо з першого разу ввести слово не вийшло, спробуйте знову. Кількість спроб необмежена.

Після успішного введення секретного коду, на екрані з’явиться підтвердження і ви зможете забрати бонус – 1 млн монет.

Секретний шифр оновлюється щоденно о 22:00 за київським часом.

Інші проєкти

Вам також можуть сподобатись інші проєкти, які надають можливість заробітку криптовалюти без вкладень через Telegram. Серед найбільш відомих:

Лістинг Hamster Kombat

Ймовірно, лістинг токенів HMSTR, на який гравці очікували у липні, відбудеться найближчими місяцями, однак розробники не поспішають називати нову дату.

Втім, радимо вам вже зараз зареєструватися на платформах, які допоможуть вам вивести зароблені гроші:

KUCOIN — перспективна біржа, на якій буде Pre-Market токенів Hamster Kombat;

BINANCE – відома своєю надійністю та зручним функціоналом;

OKX – ідеально підходить як для новачків, так і досвідчених трейдерів завдяки інтуїтивному інтерфейсу;

ByBit – приваблює широку клієнтську базу та передові технології;

BingX – виділяється своєю надійністю та зручністю використання;

GateIO – підтримує безліч криптовалют та надає гарантовані торгові опції;

WhiteBit – зарекомендувала себе високими стандартами безпеки та зручністю використання.

Раніше ПЛ писала про нову гру-«тапалку», яка допоможе заробляти криптовалюту без вкладень.