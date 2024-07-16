Чи надсилатимуть повістки тим, хто оновив дані до 16 липня

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на матеріал РБК-Україна «Повістки поштою та штрафи. 14 питань до Міноборони про мобілізацію після 16 липня».

Як повідомили в Міністерстві оборони, відправка повісток поштою здійснюватиметься ТЦК та СП.

Водночас, військовозобов’язаних, які оновили дані, можуть викликати у ТЦК повістками з метою проходження військово-лікарської комісії для визначення придатності для проходження військової служби.

При цьому через додаток «Резерв+» виклик на ВЛК не передбачається. Міністерство оборони планує розробити та додати у програму функціонал, завдяки якому громадянам матимуть можливість самостійно записуватись для проходження військово-лікарської комісії через додаток, без необхідності відвідувати ВЛК.

У яких випадках повістка буде вважатися врученою

Як роз’яснили в Міноборони, повістка, яка надійшла поштою, вважається врученою фактично в будь-якому випадку.

Відповідно до постанови Кабміну № 560 належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов’язаного про виклик до ТЦК СП:

у разі вручення повістки — особистий підпис про отримання повістки, відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом, у тому числі відеозапис що доводить акт відмови від отримання повістки, а також відеозапис відмови резервіста або військовозобов’язаного у спілкуванні з особою, яка уповноважена вручати повістки;

при надсиланні повістки засобами поштового зв’язку: день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора; день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення або день проставлення відмітки про відсутність особи на адресу місця проживання особи, повідомленої цією особою ТЦК СП при уточненні своїх облікових даних; день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення або день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК СП іншу адресу місця проживання.



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